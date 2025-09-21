Sadettin Saran kimdir, kaç yaşında ve nereli? Saran'n serveti ne kadar, mal varlığı nedir?

Sadettin Saran kimdir?

Sadettin Saran, 30 Ağustos 1964’te ABD’nin Denver, Colorado şehrinde dünyaya geldi. 2025 yılı itibarıyla 60 yaşında olan Saran, Türk babası Özbek Saran (Kırıkkale, Keskin kökenli) ile Amerikalı annesi Geraldine Saran’ın en büyük oğludur. Dört erkek kardeşten oluşan bir ailenin parçası olan Saran, çocukluğunun bir bölümünü Türkiye’de geçirdi. İlk, orta ve lise eğitimini Türkiye’de tamamladıktan sonra üniversite için ABD’ye döndü. Kentucky Üniversitesi’nde Makine Mühendisliği eğitimi alan Saran, spor bursuyla okudu ve üniversitenin yüzme takımında kaptanlık yaptı. İki kez “En Değerli Sporcu” seçilen Saran, 1984-1985 yıllarında Türk Milli Yüzme Takımı’nın kaptanlığını üstlenerek 50 metre serbest stil ile 25 yaş üstü masterlar kategorisinde Türkiye rekorlarına imza attı. İleri derecede İngilizce ve İspanyolca, orta seviyede ise Almanca bilen Saran, çok kültürlü kimliğiyle de dikkat çekiyor.

Türk-Amerikalı iş insanı, eski milli yüzücü ve Fenerbahçe Spor Kulübü’nün Yüksek Divan Kurulu üyesi olan Sadettin Saran, hem spor hem de iş dünyasında tanınan bir isimdir. Saran Holding çatısı altında medya, spor yayıncılığı ve turizm başta olmak üzere birçok sektörde önemli yatırımlar yapan Saran, Fenerbahçe sevgisini her fırsatta dile getirmiştir. 2024 yılında başkanlık için adaylık hazırlıkları yapan Saran, mevcut başkan Ali Koç’un yeniden aday olma kararının ardından çekilse de, 2025’te sarı-lacivertlilerin performansı ve taraftarların beklentileri doğrultusunda yeniden adaylığını açıklamıştır.