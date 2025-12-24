Sadettin Saran tutuklanacak mı? Saran Fenerbahçe başkanlığından istifa edecek mi, ayrılacak mı?

Uyuşturucu operasyonu kapsamında Sadettin Saran'ın geçen hafta ifade alınmıştı. Saran aynı zamanda uyuşturucu testine de tabi tutulmuştu. Bugün sonuçlar geldi ve Saran'ın sonuçlarının "kokain pozitif" olduğu belirlendi.



Bu gelişme çok konuşulurken futbol camiası özellikle de Fenerbahçe taraftarı "Sadettin Saran tutuklanacak mı", "Saran Fenerbahçe başkanlığından istifa edecek mi" sorularının peşine düştü.



