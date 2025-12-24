Sadettin Saran tutuklanacak mı? Saran Fenerbahçe başkanlığından istifa edecek mi, ayrılacak mı?
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran'ın uyuşturucu testi sonucu pozitif çıktı. Güne damga vuran olayın ardından birtakım sorular peş peşe gelmeye başladı. Bunlardan en öne çıkanları ise "Sadettin Saran tutuklanacak mı", "Saran Fenerbahçe başkanlığından istifa edecek mi" oldu. İşte detaylar...
Uyuşturucu operasyonu kapsamında Sadettin Saran'ın geçen hafta ifade alınmıştı. Saran aynı zamanda uyuşturucu testine de tabi tutulmuştu. Bugün sonuçlar geldi ve Saran'ın sonuçlarının "kokain pozitif" olduğu belirlendi.
Bu gelişme çok konuşulurken futbol camiası özellikle de Fenerbahçe taraftarı "Sadettin Saran tutuklanacak mı", "Saran Fenerbahçe başkanlığından istifa edecek mi" sorularının peşine düştü.
Sadettin Saran tutuklanacak mı?
Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran tutuklanmış değil. Tutuklama için kuvvetli suç şüphesi, delillerin tek başına yeterli ve hukuka uygun olması, kaçma veya delil karartma riski gibi şartlar aranır.
Saran istifa etti mi?
Sadettin Saran cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmedi. Birkaç saat içinde Başkan Saran'ın açıklama yapması bekleniyor.
Başkan Saran bir hüküm giydiği takdire Fenerbahçe tüzüğü gereği başlanlığı düşecek.