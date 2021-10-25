Şahika Ercümen, 100 metrede dünya rekoru kırmayı deneyecek

Bahamalar'da yapılan Serbest Dalış Dünya Kupası'nda 3 madalya aldığını ve 5 Türkiye rekoru kırdığını belirten Şahika Ercümen şunları söyledi: "Kaş'ta yapılan Dünya Kupası'nda yine 2 şampiyonluk aldık ve bir Türkiye rekoru kırdık. Bu sene böyle 6 Türkiye rekoruyla aslında son hedef olan dünya rekoruna hazırlanıyoruz. Benim için güzel bir hazırlık süreci oldu çünkü bir süredir Kaş'tayım, burası ikinci evim gibi oldu. Kaş'ta yaptığım antrenmanlar çok başarılı geçti. Bu rekorun benim için manevi yönü de çok önemli çünkü ben 29 Ekim'e ve Cumhuriyetimizin 98. yılına ithafen bu rekoru kırmak istiyorum."

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