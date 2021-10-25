Şahika Ercümen, 100 metrede dünya rekoru kırmayı deneyecek
Serbest dalış dünya rekortmeni Şahika Ercümen, Cumhuriyet'in 98. yılına ithafen tek nefeste 100 metre ile kadın ve erkeklerde dünya rekoru kırmayı deneyecek.
Serbest dalış dünya rekortmeni milli dalışçı Şahika Ercümen, paletsiz değişken ağırlık kategorisinde tek nefeste 100 metre derinliğe inerek yapacağı rekor denemesi için Antalya'nın Kaş bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor.
UNDP Sudaki Yaşam Savunucusu ve Sıfır Atık Mavi Türkiye Elçisi olan Ercümen, rekor denemesinde "Toplumsal Cinsiyet Eşitliği", "Sudaki Yaşam" ile plastik atıklar ve iklim değişikliği nedeniyle oluşan istilacı türlerle ilgili konularda farkındalık oluşturmak istiyor.
Bahamalar'da yapılan Serbest Dalış Dünya Kupası'nda 3 madalya aldığını ve 5 Türkiye rekoru kırdığını belirten Şahika Ercümen şunları söyledi: "Kaş'ta yapılan Dünya Kupası'nda yine 2 şampiyonluk aldık ve bir Türkiye rekoru kırdık. Bu sene böyle 6 Türkiye rekoruyla aslında son hedef olan dünya rekoruna hazırlanıyoruz. Benim için güzel bir hazırlık süreci oldu çünkü bir süredir Kaş'tayım, burası ikinci evim gibi oldu. Kaş'ta yaptığım antrenmanlar çok başarılı geçti. Bu rekorun benim için manevi yönü de çok önemli çünkü ben 29 Ekim'e ve Cumhuriyetimizin 98. yılına ithafen bu rekoru kırmak istiyorum."
Dünya rekoru için dalacakları derinliği henüz anons etmediklerini vurgulayan Şahika Ercümen, "Rekoru 98 veya 100 metre ile kırmayı hedefliyoruz. Son yaptığımız antrenmanda gayriresmi olarak rekoru kırdık, hedefimiz yarın Cumhuriyetimize ithafen o rekoru hakemler eşliğinde resmi bir şekilde kırabilmek. Antrenmanlar çok iyi gittiği için moral ve motivasyonumuz çok yüksek. Biz rekoru kıracağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.