Süper Lig'de 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyon Trabzonspor oldu. Bordo mavililer, 35. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile kendi sahasında 2-2 berabere kaldı. Aldığı 1 puanla bitime 3 hafta kala takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkaran Trabzonspor, matematiksel olarak da şampiyonluğu garantilemiş oldu.

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