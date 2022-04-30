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Şampiyon Trabzonspor

Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan maçta Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

Süper Lig'de 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyon Trabzonspor oldu. Bordo mavililer, 35. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile kendi sahasında 2-2 berabere kaldı. Aldığı 1 puanla bitime 3 hafta kala takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkaran Trabzonspor, matematiksel olarak da şampiyonluğu garantilemiş oldu. 

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Trabzon başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki bordo mavili taraftarlar 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun coşkusunu yaşıyor. 

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Maçın son düdüğüyle birlikte bordo mavili taraftarla şampiyonluk sevincini stadyumda futbolcularla birlikte kutladı.

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