Şampiyon Trabzonspor
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında oynanan maçta Fraport Tav Antalyaspor ile 2-2 berabere kalan Trabzonspor, bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.
Süper Lig'de 2021-2022 Ahmet Çalık Sezonu'nda şampiyon Trabzonspor oldu. Bordo mavililer, 35. hafta mücadelesinde Antalyaspor ile kendi sahasında 2-2 berabere kaldı. Aldığı 1 puanla bitime 3 hafta kala takipçisi Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a çıkaran Trabzonspor, matematiksel olarak da şampiyonluğu garantilemiş oldu.
Trabzon başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanındaki bordo mavili taraftarlar 38 yıl sonra gelen şampiyonluğun coşkusunu yaşıyor.
Maçın son düdüğüyle birlikte bordo mavili taraftarla şampiyonluk sevincini stadyumda futbolcularla birlikte kutladı.