Şampiyonlar Ligi heyecanına artık çok az bir süre kaldı. Play-off maçları sonrası serüven kaldığı yerden devam edecek. Milyonlar bir an evvel maçların başlamasını isterken gündemdeki soru "Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman" şeklinde...

1 | 3