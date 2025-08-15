Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman?
Şampiyonlar Ligi grup maçları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Eleme turları sürerken sırada play-off maçları var. Bu maçların hemen ardından ise grup kura çekimi gerçekleşecek ve eşleşmeler belli olacak. Futbolseverler tarihleri merak ederken "Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman" sorusu peş peşe geliyor.
Şampiyonlar Ligi play-off turu sonrası Şampiyonlar Ligi grup kurası gerçekleşecek. Takvime göre grup kurası 28 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek.
Şampiyonlar Ligi lig aşaması 16 Eylül 2025’te başlayacak ve 28 Ocak 2026 tarihinde bitecek.