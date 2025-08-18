Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi ne zaman başlıyor?
Şampiyonlar Ligi grup kuraları için geri sayım devam ediyor. Galatasaray ve eğer play-off turundan çıkarsa Fenerbahçe'nin rakipleri bu kura sonrası belli olacak. Futbol tutkunları tarihleri merak ederken "Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman" sorusu artıyor.
Şampiyonlar Ligi heyecanı için bekleyiş sürüyor. Eşleşmelerin belli olacağı kura çekimine çok az bir süre kaldı. Futbolseverler, bu heyecanı kaçırmak istemezken "Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman" sorusuna yanıt aranıyor. İşte o tarih...
Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman?
Şampiyonlar Ligi play-off turu sonrası Şampiyonlar Ligi grup kurası gerçekleşecek. Takvime göre grup kurası 28 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek.
Şampiyonlar Ligi lig aşaması 16 Eylül 2025’te başlayacak ve 28 Ocak 2026 tarihinde bitecek.