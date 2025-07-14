Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe Şampiyonlar Lig kura çekimi hangi tarihte?

Şampiyonlar Ligi her sene müthiş bir heyecan sahne oluyor. Bu yıl sezonu 2. bitiren Fenerbahçe 3. ön eleme turundan kuraya katılacak. Sarı- lacivertli kulübe gönül veren taraftarlar bu kura çekimini bekliyor. Net tarihi bilmeyenler "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman" sorusuna cevap arıyor.

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