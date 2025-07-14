Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Fenerbahçe Şampiyonlar Lig kura çekimi hangi tarihte?
UEFA Şampiyonlar Ligi 2025-2026 sezonu için gün sayılıyor. Fenerbahçe ile Galatasaray'ın rakipleri kura çekimleri sonrası belli olacak. Taraftarlar konu hakkında bilgi almak isterken "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman" sorusu yoğun şekilde geliyor.
Şampiyonlar Ligi her sene müthiş bir heyecan sahne oluyor. Bu yıl sezonu 2. bitiren Fenerbahçe 3. ön eleme turundan kuraya katılacak. Sarı- lacivertli kulübe gönül veren taraftarlar bu kura çekimini bekliyor. Net tarihi bilmeyenler "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman" sorusuna cevap arıyor.
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman?
Fenerbahçe’nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda hangi takımla eşleşeceği 21 Temmuz 2025'te belli olacak.
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri
Benfica (Portekiz
Feyenoord (Hollanda)
Club Brugge (Belçika)
Rangers (İskoçya) veya Panathinaikos (Yunanistan): 2. ön eleme turunda Rangers-Panathinaikos eşleşmesinin galibi.