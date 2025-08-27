Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak?
Bu akşam Şampiyonlar Ligi play-off maçları oynanacak ve çıkan sonuçların ardından gruplara kalan takımlar netleşecek. Temsilcimiz Fenerbahçe de Benfica ile deyim yerindeyse ölüm kalım maçına çıkacak. Mücadelerin ardından sıkça gelecek soru ise "Şampiyonlar Ligi kur çekimi ne zaman" olacak. İşte ayrıntılar...
Şampiyonlar Ligi heyecanına çok az bir süre kaldı. Bu akşamki pay-off turu müsabakaları sonrası 32 takım kuraları bekleyecek. Galatasaray turnuvaya direkt katılırken Fenerbahçe de Benfica'yı elemesi durumunda adını yıllar sonra turnuvaya yazdıracak. Peki, Şampiyonlar Ligi kur çekimi ne zaman? Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman başlayacak?
Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman?
Şampiyonlar Ligi play-off turu sonrası Şampiyonlar Ligi grup kurası gerçekleşecek. Takvime göre grup kurası 28 Ağustos Perşembe günü gerçekleşecek.
Şampiyonlar Ligi lig aşaması 16 Eylül 2025’te başlayacak ve 28 Ocak 2026 tarihinde bitecek.