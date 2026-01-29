Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? Galatasaray'ın rakibi kim oldu?
Şampiyonlar Ligi grup maçları sona ererken temsilcimiz Galatasaray play-off turunda mücadele verecek. Aslan'ın rakibi yapılacak kura çekimi sonrası netlik kazanacak. Futbolseverler kura tarihini öğrenmeye çalışırken bugün sıkça "Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak" sorusu geliyor.
Şampiyonlar Ligi'nde puan durumu şekillendi. Arsenal, Bayern Munich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lizbon, Manchester City ilk 8'e girerken temsilcimiz Galatasaray 20. sırada yer aldı. Sarı-kırmızılı ekip play-off turunda ilk 16'ya girebilmek için mücadele verecek.
Milyonlarca kişi kura çekimini beklerken bilgi almak amacıyla "Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak" sorusu peş peşe geliyor.
Şampiyonlar Ligi play-off kura çekimi ne zaman?
2025/26 UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turu play-off kura çekimi, 30 Ocak 2026 Cuma günü saat 14.00'te gerçekleştirilecek.
Kura çekiminin TRT Spor'dan canlı yayınlanması bekleniyor.
Play-off turu maçlarının ilki 17-18 Şubat'ta oynancak. Galatasaray'ın olası rakipleri ise Juventus ve Atletico Madrid.