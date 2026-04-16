Şampiyonlar Ligi'nde Arda Güler rüzgarı! 35. saniyede gelen gol ile tarihe geçti
Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı golle Real Madrid tarihine geçti. Bayern Münih deplasmanında 35. saniyede ağları havalandıran milli futbolcu, kulübün turnuvadaki en hızlı golüne imza attı. Aynı maçta bir de frikik golü kaydeden Güler'in performansı dikkat çekse de Real Madrid yarı final biletini alamadı. Mücadeleyi 4-3 kazanan Bayern Münih, toplamda 5-4'lük skorla tur atlayan taraf oldu
Türk milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi'nde attığı golle kulüp tarihine geçti.
Çeyrek finalde Bayern Münih ile deplasmanda oynanan karşılaşmada Arda Güler, maçın henüz 35. saniyesinde sahneye çıktı.
Bayern kalecisi Manuel Neuer'in uzaklaştırmaya çalıştığı topu kazanan genç oyuncu, yaklaşık 40 metreden yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.
Bu gol, Bayern Münih'in turnuva tarihinde yediği en erken gol olurken, aynı zamanda bu sezonun da en hızlı golü olarak kayıtlara geçti.
Güler, bu golle birlikte Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid formasıyla ilk golünü de atmış oldu.
Arda Güler, maçın 29. dakikasında frikikten bir gol daha kaydederek performansını sürdürdü.
Ancak genç futbolcunun attığı goller, takımını yarı finale taşımaya yetmedi.
Bayern Münih turu geçti
Karşılaşmayı 4-3 kazanan Bayern Münih, toplamda 5-4'lük skorla yarı finale yükselen taraf oldu.
Alman ekibine galibiyeti getiren goller Aleksandar Pavlovic, Harry Kane, Luis Diaz ve Michael Olise'den geldi.
Real Madrid'in diğer golünü ise Kylian Mbappe kaydetti.
Karşılaşmanın son bölümünde Eduardo Camavinga ikinci sarı karttan kırmızı kart görürken, Arda Güler de maçın ardından hakem Slavko Vincic'e itirazı nedeniyle kırmızı kartla cezalandırıldı.
Yarı final eşleşmeleri belli oldu
Gecenin diğer maçında Arsenal ile Sporting Lizbon golsüz berabere kaldı. İlk maçı kazanan Arsenal yarı finale yükseldi.
Yarı finalde Bayern Münih, Paris Saint-Germain ile karşılaşacak. Arsenal ise Atletico Madrid ile finale çıkma mücadelesi verecek.
İlk maçlar 28-29 Nisan'da, rövanşlar ise 5-6 Mayıs'ta oynanacak. Final karşılaşması 30 Mayıs'ta Puskás Aréna'da gerçekleştirilecek.