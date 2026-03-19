Şampiyonlar Ligi'nden elenen Galatasaray'ın kazancı belli oldu
Şampiyonlar Ligi’ne İngiltere’de veda eden Galatasaray, sahadan mağlubiyetle ayrılsa da Avrupa performansının karşılığını aldı; sarı-kırmızılılar dev gelirle kasasını doldurdu.
Trendyol Süper Lig’de zirve mücadelesini sürdüren ve Türkiye Kupası’nda da yoluna devam eden Galatasaray, Avrupa sahnesine İngiltere’de veda etti. İlk karşılaşmadan elde ettiği avantajla sahaya çıkan sarı-kırmızılı ekip, 25. dakikada Dominik Szoboszlai’nin golüyle geriye düştü.
İkinci yarıda oyunun kontrolünü eline alan taraf yine "Kırmızılar" oldu. Galatasaray savunmasını zorlayan Liverpool, peş peşe bulduğu gollerle üstünlüğünü perçinledi. Kalan dakikalarda skor değişmeyince İngiliz temsilcisi adını çeyrek finale yazdırırken, Galatasaray bu sezonki Şampiyonlar Ligi serüvenini noktaladı.
Dev geliri kasasına koydu
Sahadan üzgün ayrılmasına rağmen sarı-kırmızılılar, Avrupa’da gösterdiği performansla önemli bir gelir elde etti. Grup aşamasından itibaren kazanılan primler, yayın hakları ve katsayı gelirlerinin toplamıyla kulübün kasasına ciddi bir kaynak girdi.
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’nden elde ettiği toplam gelir 53.5 milyon euroya (yaklaşık 2 milyar TL) ulaştı. Ancak Liverpool’u elemesi halinde bu rakam daha da artacaktı. Çeyrek finale kalınması durumunda verilecek 12.5 milyon euroluk ek ödül de İngiltere’de kaldı.
Avrupa’ya veda edilmesine rağmen elde edilen yüksek gelir, yönetimin gelecek sezon için elini güçlendirecek önemli bir kaynak olarak öne çıkıyor.