Samsunspor rakipleri belli oldu mu? Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos elenen Samsunspor, Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Bugün ise Samsunspor'un rakibi belli olacak. Taraftar kura çekimini iple çekerken "Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

