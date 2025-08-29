Samsunspor rakipleri belli oldu mu? Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi play-off turu maçları tamamlandı. Sonuçlara göre Samsunspor yoluna Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Kura tarihi ve saati merak edilirken "Samsunspor rakipleri belli oldu mu" sorusu geliyor.
Avrupa Ligi play-off turunda Panathinaikos elenen Samsunspor, Konferans Ligi'nde mücadele edecek. Bugün ise Samsunspor'un rakibi belli olacak. Taraftar kura çekimini iple çekerken "Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
UEFA Konferans Ligi kura çekimi bugün saat 15.00'te gerçekleşecek. Kura, TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Kura çekimlerinde takımların rakipleri belirlenirken fikstür, maç tarihleri ve başlama saatleri daha sonra belirlenecek ve en geç 31 Ağustos Pazar günü duyurulacak.
1. Torba: Fiorentina, AZ Alkmaar, Shakhtar Donetsk, Bratislava, Rapid, Legia
2. Torba: Sparta Prag, Dinamo Kiev, Crystal Palace, Lech Poznan, Vallecano, Shamrock
3. Torba: Omonoio, Mainz, Strasbourg, Jagiellonia, NK Celje, HNK Rijeka
4. Torba: Mostar, Red Imps, Kups Kuopio, AEK, Aberdeen, Drita
5. Torba: Breidablık, Olomouc, Samsunspor, Rakow, AEK Larnaca, Shkendıja
6. Torba: Hacken, Lausanne, Craıova, Hamrun, Noah, Shelbourne