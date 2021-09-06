  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Spor
  4. Seyircisiz maçlar, beş büyük lige 2 milyar euro kaybettirdi

Seyircisiz maçlar, beş büyük lige 2 milyar euro kaybettirdi

Pendemi döneminde beş büyük lig, bir buçuk sezonda toplamda 2 milyar euro tutarında stadyum geliri kaybı yaşadı. Bu dönemde en çok stadyum geliri kaybı yaşayan kulüp Barcelona olurken, lig ise Almanya Bundeliga oldu.

KPMG Football Benchmark ekibi, beş büyük ligin COVID-19 pandemisi nedeniyle stadyum gelir kaybını inceledi. Araştırmaya göre; bir buçuk sezonda bu liglerdeki takımların toplam 'Maç Günü' gelir kaybı 2 milyar euro. En büyük zararı Barcelona yaşadı. 2018-2019'da maç günlerinden 175 milyon euro kazanan Barcelona, 2019-2020 sezonunda 39 milyon euro kayıpla 136 milyon euro gelir elde etti.

Rapora göre beş büyük lig içinde en çok stadyum geliri yaşayan beş kulüp şöyle:

1 | 12

BARCELONA

2018-19 geliri: 175 milyon euro

2019-20 geliri: 136 milyon euro

Gelir kaybı: 39 milyon euro

2 | 12

REAL MADRID

2018-19 geliri: 155 milyon euro

2019-20 geliri: 120 milyon euro

Gelir kaybı: 35 milyon euro

3 | 12

SCHALKE

2018-19 geliri: 36 milyon euro

2019-20 geliri: 9 milyon euro

Gelir kaybı: 26 milyon euro

4 | 12