Seyircisiz maçlar, beş büyük lige 2 milyar euro kaybettirdi

KPMG Football Benchmark ekibi, beş büyük ligin COVID-19 pandemisi nedeniyle stadyum gelir kaybını inceledi. Araştırmaya göre; bir buçuk sezonda bu liglerdeki takımların toplam 'Maç Günü' gelir kaybı 2 milyar euro. En büyük zararı Barcelona yaşadı. 2018-2019'da maç günlerinden 175 milyon euro kazanan Barcelona, 2019-2020 sezonunda 39 milyon euro kayıpla 136 milyon euro gelir elde etti.

Rapora göre beş büyük lig içinde en çok stadyum geliri yaşayan beş kulüp şöyle: