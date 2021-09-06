Seyircisiz maçlar, beş büyük lige 2 milyar euro kaybettirdi
Pendemi döneminde beş büyük lig, bir buçuk sezonda toplamda 2 milyar euro tutarında stadyum geliri kaybı yaşadı. Bu dönemde en çok stadyum geliri kaybı yaşayan kulüp Barcelona olurken, lig ise Almanya Bundeliga oldu.
KPMG Football Benchmark ekibi, beş büyük ligin COVID-19 pandemisi nedeniyle stadyum gelir kaybını inceledi. Araştırmaya göre; bir buçuk sezonda bu liglerdeki takımların toplam 'Maç Günü' gelir kaybı 2 milyar euro. En büyük zararı Barcelona yaşadı. 2018-2019'da maç günlerinden 175 milyon euro kazanan Barcelona, 2019-2020 sezonunda 39 milyon euro kayıpla 136 milyon euro gelir elde etti.
Rapora göre beş büyük lig içinde en çok stadyum geliri yaşayan beş kulüp şöyle:
BARCELONA
2018-19 geliri: 175 milyon euro
2019-20 geliri: 136 milyon euro
Gelir kaybı: 39 milyon euro
REAL MADRID
2018-19 geliri: 155 milyon euro
2019-20 geliri: 120 milyon euro
Gelir kaybı: 35 milyon euro
SCHALKE
2018-19 geliri: 36 milyon euro
2019-20 geliri: 9 milyon euro
Gelir kaybı: 26 milyon euro