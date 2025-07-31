Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı bugün mü? Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi 2. ön eleme turu maçının ilkinde Shakhtar Donetsk'e 4-2 mağlup olan Beşiktaş bu akşam rövanş maçına çıkıyor. Kara Kartal tur için rakibini 3 farklı yenmek zorunda... Maçın uzatmaya gitmesi için ise 2 farkı galibiyete ihtiyaç var. Taraftar heyecan dozu yüksek maçı izlemek isterken "Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda" sorusu artıyor.
Haydi Kara Karta! Türkiye Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile deplasmanda oynayacağı müsabakaya odaklandı. İlk maçta istenileni vermeyen Beşiktaş ikinci maçta güzel bir futbol sergileyip turu geçmenin peşinde... Bugün en çok yöneltilen soruların başında ise "Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda" geliyor.
Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı ne zaman?
Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Kara Kartal'ın mücadelesini HT Spor canlı ve şifresiz verecek.
Eksikler
Beşiktaş'ta Shakhtar Donetsk maçı öncesi üç oyuncunun sakatlığı bulunuyor.
Siyah-beyazlı takımda Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'in sakatlığı sürerken, dizinde ödem bulunan Orkun Kökçü'nün de bugün yapılacak son idmanda durumuna bakılacak ve karşılaşmada forma giyip, giyemeyeceğine karar verilecek.
Öte yandan Rus ekibi Spartak Moskova ile transfer görüşmeleri süren Gedson Fernandes'in de kadroda yer alması beklenmiyor.
Ayrıca Emrecan Uzunhan, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA listesinde yer almadı.
Beşiktaş, nasıl tur atlar?
Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı var.
Shakhtar Donetsk karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı 2 farklı tüm galibiyetlerde mücadele uzatmalara gidecek.
Öte yandan alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra tek farklı yenilgilerde ise Ukrayna temsilcisi bir üst tura yükselecek.
Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde rakipleri belli
Siyah-beyazlı takımın UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda Shakhtar Donetsk'i geçmesi durumunda ise muhtemel rakipleri geçen hafta yapılan kura çekiminde belli oldu.
Beşiktaş, 3. eleme turunda Şampiyonlar Ligi'ndeki Rangers (İskoçya)-Panathinaikos (Yunanistan) eşleşmesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek.
Rangers, sahasındaki ilk maçta Panathinaikos'u 2-0 yendi.
Beşiktaş elenirse yoluna Konferans Ligi'nden devam edecek
Siyah-beyazlı takım, UEFA Avrupa Ligi'ne 2. eleme turunda veda ederse yoluna UEFA Konferans Ligi 3. eleme turunda devam edecek.
Beşiktaş, Shakhtar Donetsk'e elenirse Konferans Ligi 3. eleme turunda St. Patrick's (İrlanda)-Kalju (Estonya) eşleşmesinin kazananıyla karşılaşacak.
İlk maçta St. Patrick's, Kalju'yu 1-0 mağlup etti.
Üçüncü eleme turunda karşılaşmalar, 7 ve 14 Ağustos'ta oynanacak.