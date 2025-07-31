Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı bugün mü? Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda? Şifresiz mi?

Haydi Kara Karta! Türkiye Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk ile deplasmanda oynayacağı müsabakaya odaklandı. İlk maçta istenileni vermeyen Beşiktaş ikinci maçta güzel bir futbol sergileyip turu geçmenin peşinde... Bugün en çok yöneltilen soruların başında ise "Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda" geliyor. 1 | 5

Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı ne zaman? Shakhtar Donetsk - Beşiktaş maçı bu akşam saat 21.00'de başlayacak. Kara Kartal'ın mücadelesini HT Spor canlı ve şifresiz verecek. 2 | 5

Eksikler Beşiktaş'ta Shakhtar Donetsk maçı öncesi üç oyuncunun sakatlığı bulunuyor. Siyah-beyazlı takımda Mustafa Hekimoğlu ve Can Keleş'in sakatlığı sürerken, dizinde ödem bulunan Orkun Kökçü'nün de bugün yapılacak son idmanda durumuna bakılacak ve karşılaşmada forma giyip, giyemeyeceğine karar verilecek. Öte yandan Rus ekibi Spartak Moskova ile transfer görüşmeleri süren Gedson Fernandes'in de kadroda yer alması beklenmiyor. Ayrıca Emrecan Uzunhan, Jean Onana ve Alex Oxlade-Chamberlain ise UEFA listesinde yer almadı. 3 | 5

Beşiktaş, nasıl tur atlar? Beşiktaş'ın 4-2 kaybettiği ilk maçın rövanşında turu geçebilmek için en az 3 farklı galibiyete ihtiyacı var. Shakhtar Donetsk karşısında siyah-beyazlı takımın alacağı 2 farklı tüm galibiyetlerde mücadele uzatmalara gidecek. Öte yandan alacağı tüm galibiyet ve beraberliklerin yanı sıra tek farklı yenilgilerde ise Ukrayna temsilcisi bir üst tura yükselecek. 4 | 5