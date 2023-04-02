Siyasete giriyorlar: Ünlü isimlerin milletvekilliği yolculuğu başladı
Farklı meslek gruplarından tanıdığımız bildiğimiz ünlü isimler şimdi de milletvekili aday adaylığı için partilerin kapısını çaldı.
Mehmet Arslantuğ TİP'ten gelen milletvekili adaylığı teklifini kabul ederek başvuruda bulundu. Memet Arslantuğ birçok dizide ve filmde görev almış bir oyuncudur.
Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş, oyuncu Serhat Özcan'ın Türkiye İşçi Partisi'nden milletvekili adayı olacağını açıklamıştı. Serhat Süha Özcan, “Cennet Mahallesi” dizisiyle akıllara gelen ve farklı projelerde yer almış bir oyuncudur.
Filiz Taçbaş, CHP'den milletvekili adaylığı başvurusunda bulundu.Filiz Taçbaş, Türk sinema ve dizi oyuncusu, eski millî tenisçidir.
Gökhan Zan İYİ Parti’den millet vekili aday adaylığı başvurusunda bulundu. Gökhan Zan, stoper mevkiinde görev yapmış Türk millî eski futbolcusudur.