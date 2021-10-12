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Stefan Kuntz'un sevinç gözyaşları

A Milli Futbol takımı Letonya karşısında şeytanın bacağını kırdı.

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Letonya ile Daugava Stadyumunda karşılaştı. 

https://www.dunya.com/spor/a-milli-takim-letonyayi-son-dakika-goluyle-devirdi-1-2-haberi-636288

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A Milliler uzatma dakikalarında kazınılan penaltıyla Letonya'yı uzun süreden sonra yenmenin sevincini yaşadı. 

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A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, galibiyet sonrası gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.

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A Milli Takım, Alman teknik adam Stefan Kuntz ile ilk galibiyetini Letonya deplasmanında aldı.

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