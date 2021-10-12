Stefan Kuntz'un sevinç gözyaşları
A Milli Futbol takımı Letonya karşısında şeytanın bacağını kırdı.
A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu sekizinci maçında Letonya ile Daugava Stadyumunda karşılaştı.
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A Milliler uzatma dakikalarında kazınılan penaltıyla Letonya'yı uzun süreden sonra yenmenin sevincini yaşadı.
A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'un, galibiyet sonrası gözyaşlarına hakim olamadığı görüldü.
A Milli Takım, Alman teknik adam Stefan Kuntz ile ilk galibiyetini Letonya deplasmanında aldı.