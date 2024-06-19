Süper Lig 2024-25 sezonu harcama limitleri! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ne kadar harcayabilir?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu'nun 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirlediğini açıkladı. Buna göre en yüksek harcama limiti 2023-24 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın olurken ezeli rakibi Fenerbahçe ise sarı-kırmızılıların yakın takibinde yer aldı. Peki Süper Lig takımlarının harcama limitleri ne kadar? İşte 4 büyükler; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor dahil olmak üzere Süper Lig takımlarının 2024-25 sezonundaki yüzde 30'luk sapma payı dahil harcama limitleri...

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