Süper Lig 2024-25 sezonu harcama limitleri! Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ne kadar harcayabilir?
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Süper Lig 2024-2025 sezonuna dair takımların harcama limitlerini açıkladı. Peki Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor dahil diğer tüm Süper Lig ekiplerinin transfer harcama limitleri ne kadar? İşte ayrıntılar...
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kulüp Lisans Kurulu'nun 2024-2025 Sezonu Süper Lig Takım Harcama Limitleri'ni belirlediğini açıkladı. Buna göre en yüksek harcama limiti 2023-24 sezonu şampiyonu Galatasaray'ın olurken ezeli rakibi Fenerbahçe ise sarı-kırmızılıların yakın takibinde yer aldı. Peki Süper Lig takımlarının harcama limitleri ne kadar? İşte 4 büyükler; Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor dahil olmak üzere Süper Lig takımlarının 2024-25 sezonundaki yüzde 30'luk sapma payı dahil harcama limitleri...
KASIMPAŞA A.Ş.
2024-25 sezonu harcama limiti: 246 milyon 647 bin 933 TL
Yüzde 30'luk sapma payı dahil harcama limiti: 320 milyon 642 bin 313 TL
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
2024-25 sezonu harcama limiti: 263 milyon 295 bin 534 TL
Yüzde 30'luk sapma payı dahil harcama limiti: 342 milyon 284 bin 194 TL
YILPORT SAMSUNSPOR
2024-25 sezonu harcama limiti: 282 milyon 873 bin 56 TL
Yüzde 30'luk sapma payı dahil harcama limiti: 367 milyon 734 bin 972 TL