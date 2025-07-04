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Süper Lig derbi tarihleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları (derbileri) ne zaman?

Bugün Süper Lig kura çekimi yapıldı. Derbi tarihleri merak ediliyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları ne zaman? sorusu sıklaşmış durumda... İşte tarihler...

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Süper Lig derbi tarihleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları (derbileri) ne zaman? - Resim: 1

Süper Lig kura çekimi bugün gerçekleşti. 2025-2026 lig takvimi belli oldu. Derbi tarihleri merak edilirken sıkça "Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray maçları ne zaman" sorusu geliyor.

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Süper Lig derbi tarihleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları (derbileri) ne zaman? - Resim: 2

Süper Lig derbi tarihleri...

Trendyol Süper Lig’de 2025–2026 sezonunun fikstür çekimi, bugün saat 15.00’te Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kura çekimi, Trendyol Süper Lig’de yer alan kulüplerin başkan ve yöneticilerinin katılımıyla Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı ve derbi tarihleri belli oldu.

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Süper Lig derbi tarihleri: Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları (derbileri) ne zaman? - Resim: 3

Derbilerin haftaları şu şekilde:

5. Hafta
Fenerbahçe - Trabzonspor

8. Hafta
Galatasaray - Beşiktaş

11. Hafta
Beşiktaş - Fenerbahçe

11. Hafta
Galatasaray - Trabzonspor

14. Hafta
Fenerbahçe - Galatasaray

16. Hafta
Trabzonspor - Beşiktaş

Kaynak: HABER MERKEZİ
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