Süper Lig derbi tarihleri: Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray maçları ne zaman?
Bugün Süper Lig kura çekimi yapıldı. Derbi tarihleri merak ediliyor. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçları ne zaman? sorusu sıklaşmış durumda... İşte tarihler...
Süper Lig kura çekimi bugün gerçekleşti. 2025-2026 lig takvimi belli oldu. Derbi tarihleri merak edilirken sıkça "Beşiktaş, Fenerbahçe Galatasaray maçları ne zaman" sorusu geliyor.
Süper Lig derbi tarihleri...
Trendyol Süper Lig’de 2025–2026 sezonunun fikstür çekimi, bugün saat 15.00’te Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kura çekimi, Trendyol Süper Lig’de yer alan kulüplerin başkan ve yöneticilerinin katılımıyla Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapıldı ve derbi tarihleri belli oldu.
Derbilerin haftaları şu şekilde:
5. Hafta
Fenerbahçe - Trabzonspor
8. Hafta
Galatasaray - Beşiktaş
11. Hafta
Beşiktaş - Fenerbahçe
11. Hafta
Galatasaray - Trabzonspor
14. Hafta
Fenerbahçe - Galatasaray
16. Hafta
Trabzonspor - Beşiktaş