Süper Lig ilk maç tarihi: Süper Lig ne zaman başlıyor? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçı ne zaman?
Süper Lig heyecanı başlıyor. Taraftar takımımın ilk maçını kaçırmak istemiyor ve araştırmalar hızlanmış durumda... Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçının tarihleri sorgulanıyor. İşte Süper Lig ilk maç tarihi...
Süper Lig ekipleri yeni sezon hazırlılarını sürdürüyor. Ligde ilk maçlara çok az bir süre kaldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray taraftarı takımlarının ilk maçını iple çekiyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor?
Süper Lig ne zaman başlıyor?
2025-2026 Süper Lig Sezonu 8 Ağustos'ta oynanacak Gaziantep FK- Galatasaray maçı ile başlayacak.
8 Ağustos Cuma
21:30 Gaziantep FK – Galatasaray
9 Ağustos Cumartesi
19:00 Samsunspor – Gençlerbirliği
21:30 Fenerbahçe – Alanyaspor
21:30 Antalyaspor – Kasımpaşa
10 Ağustos Pazar
19:00 Rizespor – Göztepe
19:00 Eyüpspor – Konyaspor
21:30 Kayserispor – Beşiktaş
21:30 Karagümrük – Başakşehir
11 Ağustos Pazartesi
21:30 Trabzonspor – Kocaelispor