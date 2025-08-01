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Süper Lig ilk maç tarihi: Süper Lig ne zaman başlıyor? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçı ne zaman?

Süper Lig heyecanı başlıyor. Taraftar takımımın ilk maçını kaçırmak istemiyor ve araştırmalar hızlanmış durumda... Özellikle Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçının tarihleri sorgulanıyor. İşte Süper Lig ilk maç tarihi...

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Süper Lig ilk maç tarihi: Süper Lig ne zaman başlıyor? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçı ne zaman? - Resim: 1

Süper Lig ekipleri yeni sezon hazırlılarını sürdürüyor. Ligde ilk maçlara çok az bir süre kaldı. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray taraftarı takımlarının ilk maçını iple çekiyor. Peki, Süper Lig ne zaman başlıyor?

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Süper Lig ilk maç tarihi: Süper Lig ne zaman başlıyor? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçı ne zaman? - Resim: 2

Süper Lig ne zaman başlıyor?

2025-2026 Süper Lig Sezonu 8 Ağustos'ta oynanacak Gaziantep FK- Galatasaray maçı ile başlayacak.

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Süper Lig ilk maç tarihi: Süper Lig ne zaman başlıyor? Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray maçı ne zaman? - Resim: 3

8 Ağustos Cuma

21:30 Gaziantep FK – Galatasaray

9 Ağustos Cumartesi

19:00 Samsunspor – Gençlerbirliği

21:30 Fenerbahçe – Alanyaspor

21:30 Antalyaspor – Kasımpaşa

10 Ağustos Pazar

19:00 Rizespor – Göztepe

19:00 Eyüpspor – Konyaspor

21:30 Kayserispor – Beşiktaş

21:30 Karagümrük – Başakşehir

11 Ağustos Pazartesi

21:30 Trabzonspor – Kocaelispor

Kaynak: HABER MERKEZİ
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