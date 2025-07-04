Türkiye Futbol Federasyonu bugün yaptığı bilgilendirme ile Süper Lig fikstür çekiminin bugün yapılacağını belirtti. Milyonlarca taraftar eşleşmeleri merak ederken kura çekimini de canlı izlemek istiyor. Detayları araştıran futbolseverler "Süper Lig kura çekimi saat kaçta, hangi kanalda" sorusunu yöneltiyor.

Trendyol Süper Lig’de 2025–2026 sezonunun fikstür çekimi, bugün saat 15.00’te Riva’daki Hasan Doğan Millî Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri’nde gerçekleştirilecek. Kura çekimi, Trendyol Süper Lig’de yer alan kulüplerin başkan ve yöneticilerinin katılımıyla Orhan Saka Konferans Salonu’nda yapılacak.

Süper Lig kura çekimi hangi kanalda?

2025–2026 Süper Lig fikstür çekimini, yalnızca ligin resmi yayıncısı olan beIN Sports takip edebilecek. Kura çekiminin canlı verilmesi beklenmiyor. Salona başka yayın kuruluşlarının kameraları alınmayacak. Diğer medya temsilcileri, yayın ve röportajlarını fuaye bölümünde oluşturulacak özel alanda gerçekleştirebilecek.

Fikstür çekimine dair haber, fotoğraf ve detaylar ise TFF'nin resmî internet sitesi olan www.tff.org üzerinden paylaşılacak.