Süper Lig ne zaman başlıyor? Lig hangi tarihte başlayacak?

Süper Lig ekipleri yaz kampına devam ederken 3 büyükler de hazırlık maçlarını sürdürüyor. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ilk ciddi sınavına çıkarken sırada Fenerbahçe ve Galatasaray var. Öte yandan taraftar sabırsız şekilde ligin başlamasını bekliyor. Her gün ve gün geçtikçe çoğalan soru ise "Süper Lig ne zaman başlıyor" şeklinde...

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