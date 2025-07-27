Süper Lig ne zaman başlıyor? Lig hangi tarihte başlayacak?
Taraftar heyecanlanıyor ve bir an evvel ligin başlamasını istiyor. Takımlarının yaptığı transferleri izlemek isteyen milyonlar lig başlama tarihini araştırmaya başladı. Sıkça "Süper Lig ne zaman başlıyor" sorusu geliyor.
Süper Lig ekipleri yaz kampına devam ederken 3 büyükler de hazırlık maçlarını sürdürüyor. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ilk ciddi sınavına çıkarken sırada Fenerbahçe ve Galatasaray var. Öte yandan taraftar sabırsız şekilde ligin başlamasını bekliyor. Her gün ve gün geçtikçe çoğalan soru ise "Süper Lig ne zaman başlıyor" şeklinde...
Süper Lig ne zaman başlıyor?
2025-2026 Süper Lig Sezonu 8 Ağustos'ta oynanacak Gaziantep FK- Galatasaray maçı ile başlayacak.
8 Ağustos Cuma
21:30 Gaziantep FK – Galatasaray
9 Ağustos Cumartesi
19:00 Samsunspor – Gençlerbirliği
21:30 Fenerbahçe – Alanyaspor
21:30 Antalyaspor – Kasımpaşa
10 Ağustos Pazar
19:00 Rizespor – Göztepe
19:00 Eyüpspor – Konyaspor
21:30 Kayserispor – Beşiktaş
21:30 Karagümrük – Başakşehir
11 Ağustos Pazartesi
21:30 Trabzonspor – Kocaelispor