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Süper Lig ne zaman başlıyor? Lig hangi tarihte başlayacak?

Taraftar heyecanlanıyor ve bir an evvel ligin başlamasını istiyor. Takımlarının yaptığı transferleri izlemek isteyen milyonlar lig başlama tarihini araştırmaya başladı. Sıkça "Süper Lig ne zaman başlıyor" sorusu geliyor.

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Süper Lig ne zaman başlıyor? Lig hangi tarihte başlayacak? - Resim: 1

Süper Lig ekipleri yaz kampına devam ederken 3 büyükler de hazırlık maçlarını sürdürüyor. Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ilk ciddi sınavına çıkarken sırada Fenerbahçe ve Galatasaray var. Öte yandan taraftar sabırsız şekilde ligin başlamasını bekliyor. Her gün ve gün geçtikçe çoğalan soru ise "Süper Lig ne zaman başlıyor" şeklinde...

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Süper Lig ne zaman başlıyor? Lig hangi tarihte başlayacak? - Resim: 2

Süper Lig ne zaman başlıyor?

2025-2026 Süper Lig Sezonu 8 Ağustos'ta oynanacak Gaziantep FK- Galatasaray maçı ile başlayacak.

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Süper Lig ne zaman başlıyor? Lig hangi tarihte başlayacak? - Resim: 3

8 Ağustos Cuma

21:30 Gaziantep FK – Galatasaray

9 Ağustos Cumartesi

19:00 Samsunspor – Gençlerbirliği

21:30 Fenerbahçe – Alanyaspor

21:30 Antalyaspor – Kasımpaşa

10 Ağustos Pazar

19:00 Rizespor – Göztepe

19:00 Eyüpspor – Konyaspor

21:30 Kayserispor – Beşiktaş

21:30 Karagümrük – Başakşehir

11 Ağustos Pazartesi

21:30 Trabzonspor – Kocaelispor

Kaynak: HABER MERKEZİ
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