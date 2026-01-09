Süper Lig ne zaman başlıyor? Maçlar ne zaman oynanacak?
Süper Lig'de devre arası... Futbolseverler bir an evvel takımlarını sahada görmek isterken hafta sonunun gelişi ile birlikte "Süper Lig ne zaman başlıyor" sorusu gündem olmuş durumda...
Süper Lig’de devre arasının sona ermesine kısa bir süre kaldı. Futbol tutkunları takımlarının yeniden sahaya çıkacağı tarihi merakla bekliyor. Sabırsızlık gittikçe artarken “Süper Lig ne zaman başlıyor" sorusu sıkça geliyor.
Maçlar ne zaman oynanacak?
Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği takvime göre Süper Lig'de ikinci devre 17 Ocak'ta başlayacak.
18. hafta
17 Ocak 2026 Cumartesi:
17.00 RAMS Başakşehir FK-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (Başakşehir Fatih Terim)
20.00 Galatasaray-Gaziantep FK (RAMS Park)
18 Ocak 2026 Pazar:
14.30 Kasımpaşa-Hesap.com Antalyaspor (Recep Tayyip Erdoğan)
17.00 Gençlerbirliği-Samsunspor (Eryaman)
17.00 Kocaelispor-Trabzonspor (Turka Araç Muayene Kocaeli)
20.00 Corendon Alanyaspor-Fenerbahçe (Alanya Oba)
19 Ocak 2026 Pazartesi:
17.00 TÜMOSAN Konyaspor-ikas Eyüpspor (MEDAŞ Konya Büyükşehir)
20.00 Göztepe-Çaykur Rizespor (Gürsel Aksel)
20.00 Beşiktaş-Zecorner Kayserispor (Tüpraş)