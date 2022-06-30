Süper Lig’de kulübüne en çok para kazandıran 30 futbolcu

Transfer kararları alınırken geçen yılın performansları en önemli kriter olacak. Bu açıdan bakıldığında da takımına en çok fayda sağlayan futbolcuların hem kendi kulüpleri hem de rakip kulüpler için ön planda olacağı kesin. Öte yandan performans değerlendirmesi, maç istatistikleri açısından ayrı bir analiz konusuyken futbolcuların kulübüne sağladığı gelir de bir diğer analiz konusu.

Biz de paramevzu.com ekibinin katkılarıyla dunya.com için 2021-2022 sezonunda kulübüne gol katkısıyla en çok para kazandıran futbolcuları analiz ettik. Çünkü örneğin en çok gol atan futbolcunun kaybedilen bir maçta performans geliri sağladığını düşünmek pek doğru değil. Ama örneğin üç maçta attığı tek golle kulübüne galibiyet geliri sağlayan winner yani maç kazandıran gol üreten futbolcular sıralaması bize doğrudan kazandıran futbolcuları da veriyor. Elbette asist üreten futbolcuların bundaki katkısı da ayrı bir analiz konusu ama futbolda kazancın kapısı golden ve golü atandan geçtiği için bu kriter önemli bazı sonuçlar içeriyor.