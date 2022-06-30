Süper Lig’de kulübüne en çok para kazandıran 30 futbolcu
Süper Lig’de 2022-2023 sezonu için hazırlıklar başladı. Yeni sezona hazırlık için kesenin ağzı açıldı ve kulüpler büyük transferler ve takımlarından ayrılacak oyuncular için teknik ekipleriyle yoğun bir görüşme halinde. / BARIŞ ERKAYA
Transfer kararları alınırken geçen yılın performansları en önemli kriter olacak. Bu açıdan bakıldığında da takımına en çok fayda sağlayan futbolcuların hem kendi kulüpleri hem de rakip kulüpler için ön planda olacağı kesin. Öte yandan performans değerlendirmesi, maç istatistikleri açısından ayrı bir analiz konusuyken futbolcuların kulübüne sağladığı gelir de bir diğer analiz konusu.
Biz de paramevzu.com ekibinin katkılarıyla dunya.com için 2021-2022 sezonunda kulübüne gol katkısıyla en çok para kazandıran futbolcuları analiz ettik. Çünkü örneğin en çok gol atan futbolcunun kaybedilen bir maçta performans geliri sağladığını düşünmek pek doğru değil. Ama örneğin üç maçta attığı tek golle kulübüne galibiyet geliri sağlayan winner yani maç kazandıran gol üreten futbolcular sıralaması bize doğrudan kazandıran futbolcuları da veriyor. Elbette asist üreten futbolcuların bundaki katkısı da ayrı bir analiz konusu ama futbolda kazancın kapısı golden ve golü atandan geçtiği için bu kriter önemli bazı sonuçlar içeriyor.
Süper Lig’in son şampiyonu Trabzonspor’un golcüsü Cornelius, son sezonda attığı gollerle Trabzonspor’a toplam 19 milyon TL’lik bir kazanç sağladı.
Onu Hatayspor’un golcüsü Ayoub El Kaabi 18 milyon TL’lik katkıyla izledi. Şu sıralar yine süper lig devlerinin transfer listesinde yer aldığı konuşulan Umut Bozok ise 17 milyon 943 bin TL’lik performans geliri katkısıyla üçüncü sırada.