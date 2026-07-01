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Trabzonspor’da 4 transferin maaşı açıklandı! İşte en yüksek ücret alan oyuncu

Trabzonspor, yeni sezon öncesinde kadrosuna kattığı Samet Akaydın, Melih Kabasakal, Metehan Mimaroğlu ve Thierry Darnel Karadeniz'in sözleşme detaylarını Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) duyurdu. Açıklanan rakamlara göre en yüksek garanti ücret Samet Akaydın'a ödenecek.

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Trabzonspor’da 4 transferin maaşı açıklandı! İşte en yüksek ücret alan oyuncu - Resim: 1

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, transfer ettiği dört futbolcunun maaş ve sözleşme koşullarını kamuoyuyla paylaştı. KAP'a yapılan bildirimde garanti ücretler, sözleşme süreleri ve menajerlik ödemelerine ilişkin ayrıntılar yer aldı.

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Trabzonspor’da 4 transferin maaşı açıklandı! İşte en yüksek ücret alan oyuncu - Resim: 2

Bordo-mavili ekip, serbest statüde kadroya kattığı Samet Akaydın ile kulüp opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşme imzaladı. 

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Trabzonspor’da 4 transferin maaşı açıklandı! İşte en yüksek ücret alan oyuncu - Resim: 3

Deneyimli savunmacıya 2026/27 sezonunda 43,5 milyon TL, 2027/28 sezonunda ise 53,875 milyon TL garanti ücret ödenecek. Kulüp opsiyonunun kullanılması halinde futbolcu, 2028/29 sezonunda 60,1 milyon TL garanti ücret kazanacak. Ayrıca menajerine, oyuncunun brüt ücretinin yüzde 4,6'sı oranında hizmet bedeli ödenecek.

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Trabzonspor’da 4 transferin maaşı açıklandı! İşte en yüksek ücret alan oyuncu - Resim: 4

Trabzonspor'un transfer ettiği Melih Kabasakal da kulüp opsiyonlu 2+1 yıllık sözleşmeye imza attı. Futbolcuya ilk sezon 30,575 milyon TL, ikinci sezon 37,628 milyon TL garanti ücret verilecek. Opsiyonun devreye girmesi halinde üçüncü sezondaki garanti ücreti 43,6725 milyon TL olacak.

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Trabzonspor’da 4 transferin maaşı açıklandı! İşte en yüksek ücret alan oyuncu - Resim: 5

Karadeniz ekibi, Metehan Mimaroğlu ile kulüp opsiyonlu 1+1 yıllık sözleşme imzaladı. Oyuncu 2026/27 sezonunda 27 milyon TL garanti ücret alacak. Opsiyonun kullanılması halinde ise 2027/28 sezonundaki garanti ücreti 35 milyon TL'ye yükselecek.

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Trabzonspor’da 4 transferin maaşı açıklandı! İşte en yüksek ücret alan oyuncu - Resim: 6

Trabzonspor, genç futbolcu Thierry Darnel Karadeniz ile 5 yıllık sözleşme yaptı. Anlaşmaya göre oyuncuya her sezon 80 bin euro garanti ücret ödenecek. Ayrıca futbolcuya bir defaya mahsus 80 bin euro imza parası verilecek.

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