Transfer dönemi ne zaman bitiyor? Transfer sezonu ne zaman bitecek?
Haziran ayında start alan transfer dönemi hız kesmeden sürüyor. Takımlar kadrolarını güçlendirmek için yoğun mesai harcarken, futbolseverler de gözlerini yeni imzalara çevirmiş durumda. Taraftarın merak ettiği soru ise "Transfer sezonu ne zaman bitiyor" şeklinde...
Bu sezon da takımlar kadrolarına önemli yıldızları kattı. Özellikle 4 büyükler, transfer çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Lig maratonu başlarken futbolseverlerin aklında "Transfer dönemi ne zaman bitiyor" sorusu yer alıyor.
Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Süper Lig transfer dönemi 30 Haziran'a başladı. Transferin son günü ise 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59'da bitiyor.
