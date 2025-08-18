Transfer sezonu bitti mi? Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Kulüplerin transfer çalışmaları devam ediyor. Süper Lig'de 2. hafta geride kalırken transferlerin son günü merak ediliyor. Sıklıkla yöneltilen soru ise "Transfer dönemi ne zaman bitiyor" şeklinde.. İşte detaylar...
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Bu sene kulüpler birebirinden önemli yıldızlara imza attırdı. Bazı yıldızlarla da görüşmeler sürüyor. Süper Lig'in başlamasıyla birlikte transfer sezonunun kapanış tarihi de sıkça araştırılıyor. Taraftarlar "Transfer dönemi ne zaman bitiyor" sorusuna cevap arıyor.
1 | 2
Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Süper Lig transfer dönemi 30 Haziran'a başladı. Transferin son günü ise 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59'da bitiyor.
2 | 2