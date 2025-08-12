Transfer son günü: Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Transfer dönemi haziran ayında başladı ve devam ediyor. Kulüpler yıldız futbolcularla görüşmelerini sürdürürken taraftar da bir yandan transferin son gününü araştırıyor. Sıkça yöneltilen soru "Transfer dönemi ne zaman bitiyor" şeklinde...
Bu yıl yine kulüpler birbirinden yıldız futbolcularla sözleşme imzaladı. Özellikle 4 büyükler tarnsfer görüşmelerine hız kesmeden devam ediyor. Ligin ilk maçları geride kalırken transfer sezonunun ne zaman biteceği de merak konusu oldu. İşte o tarih...
Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Süper Lig transfer dönemi 30 Haziran'a başladı. Transferin son günü ise 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59'da bitiyor.
