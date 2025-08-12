Transfer son günü: Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Bu yıl yine kulüpler birbirinden yıldız futbolcularla sözleşme imzaladı. Özellikle 4 büyükler tarnsfer görüşmelerine hız kesmeden devam ediyor. Ligin ilk maçları geride kalırken transfer sezonunun ne zaman biteceği de merak konusu oldu. İşte o tarih...

1 | 2