Türkiye, 3 günde rekora imza attı Formula 1 Türkiye Grand Prix’sini TV’den 2 milyar insan izledi. Intercity İstanbul Park’ta 30 bini turist, 100 bin seyirci canlı takip etti. F1’in resmi hesabı, takımlar ve pilotlar, sosyal medyadan milyonlara ulaştı. Organizasyonun 3 günde Türkiye’nin tanıtımına yaklaşık 400 milyon dolarlık katkısı oldu. CEYHUN KUBURLU'NUN HABERİ...

100 BİN SEYİRCİ CANLI İZLEDİ Dünya İstanbul’u izledi… En büyük spor organizasyonlarından biri olan Formula 1’in 14. etabına ev sahipliği yapan Türkiye, 3 günde rekora imza attı. Intercity İstanbul Park’ta gerçekleştirilen ve Mercedes-AMG Petronas’tan Valtteri Bottas’ın birincilik kürsüsüne çıktığı dev yarışın Türkiye’nin tanıtımına katkısı çok büyük oldu. 2 milyar insanın TV başında izlediği bu büyük organizasyonu yerinde ise 30 bini turist, 100 bin seyirci canlı takip etti. Sponsorluk, bilet ve yayın gelirleriyle bu yıl 200 milyon dolar bırakan F1’in sosyal medyadaki tanıtımlarla da ülkeye katkısı yaklaşık 400 milyon dolara ulaştı. 1 | 5

500 MİLYONA ULAŞTI İstanbul, nefes kesen yarışlara yaptığı ev sahipliğinin dışında sosyal medyadaki paylaşımlarla da milyonlarla insana ulaştı. F1’in resmi hesaplarından yaptığı Türkiye ve yarışlarla ilgili paylaşımlar büyük ilgi çekerken, F1 takımlarının ve pilotları da ülke tanıtımına büyük katkı sağladı. F1’in resmi hesabı, Instagram’da 8 Ekim’den bu yana Türkiye ve İstanbul etiketleriyle 45 paylaşım yaptı. Facebook, Twitter ve Tik Tok’ta da bu fotoğraf ve videolar, etkileşimlerle 500 milyon insana ulaştı. 2 | 5

TEPKİLER OLUMLU F1’in 3 günde Türkiye tanıtımına yaptığı katkıya değinen Intercity Yönetim Kurulu Başkanı Vural Ak, “Bu önemli organizasyonun Türkiye’de istikrarlı bir şekilde devam etmesi en büyük arzumuz. 10 senelik yeni sözleşmeye imza atmak için tüm çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İmzaların atılması halinde hem ekonomik hem de bilinirlik açısından ülkemize çok büyük katkıları olacak. F1 yetkilileri ve yarış için İstanbul’a gelen sporseverlerin olumlu tepkileri var. Bu işin devam edeceğine olan inancımız yüksek” ifadelerini kullandı. 3 | 5