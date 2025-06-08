2025 FIVB Milletler Ligi’nde fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk haftada üçte üç yaparak dikkatleri üzerine çekti. Fransa, Tayland ve Polonya karşısında aldığı galibiyetlerle moral depolayan Millilerin şimdi rakibi Çin... Mücadeleyi kaçırmak istemeyenler, "Türkiye Çin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.

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