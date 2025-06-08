Türkiye Çin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 Milletler Ligi’ne mükemmel bir başlangıç yaptı. İlk üç maçta Fransa’yı 3-1, Tayland’ı 3-0 ve Polonya’yı 3-2 mağlup eden milliler, Çin’in ev sahipliğindeki ilk haftanın son maçına hazırlanıyor. Peki, Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta?
2025 FIVB Milletler Ligi’nde fırtına gibi esen A Milli Kadın Voleybol Takımımız, ilk haftada üçte üç yaparak dikkatleri üzerine çekti. Fransa, Tayland ve Polonya karşısında aldığı galibiyetlerle moral depolayan Millilerin şimdi rakibi Çin... Mücadeleyi kaçırmak istemeyenler, "Türkiye Çin maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
Türkiye - Çin maçı ne zaman?
Türkiye Çin maçı, saat 14.30'da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.
KADRO
Pasörler: Elif Şahin, Dilay Özdemir
Pasör çaprazı: Alexia Carutasu
Smaçörler: Hande Baladın, Derya Cebecioğlu, Ayşe Çürük, Meliha Diken, Yaprak Erkek, Saliha Şahin
Orta oyuncular: Ayçin Akyol, Buse Berka Özden, Deniz Uyanık, Aslı Kalaç
Liberolar: Simge Aköz, Eylül Akarçeşme Yatgın