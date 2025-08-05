Türkiye transfer bitiş tarihi: Transfer dönemi ne zaman bitiyor?

Süper lig ekipleri özellikle de 4 büyükler yıldız isimleri kadrosuna katarken birçok isimle görüşmeler de devam ediyor. Hangi futbolcuları geldiği hangi futbolcularla yolların ayrıldığı merak edilirken transfer döneminin bitişi araştırılıyor. İşte o tarih...

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