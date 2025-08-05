Türkiye transfer bitiş tarihi: Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Süper Lig bu hafta sonu başlıyor. Ekipler transfer görüşmelerine devam ederken taraftar da bir yandan transfer bitiş tarihini öğrenmeye çalışıyor. Her gün yöneltilen soruların arasında "Transfer dönemi ne zaman bitiyor" yer alıyor.
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Süper lig ekipleri özellikle de 4 büyükler yıldız isimleri kadrosuna katarken birçok isimle görüşmeler de devam ediyor. Hangi futbolcuları geldiği hangi futbolcularla yolların ayrıldığı merak edilirken transfer döneminin bitişi araştırılıyor. İşte o tarih...
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Transfer dönemi ne zaman bitiyor?
Süper Lig transfer dönemi 30 Haziran'a başladı. Transferin son günü ise 12 Eylül 2025 Cuma günü saat 23.59'da bitiyor.
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