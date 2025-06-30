  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Spor
  4. Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı hangi tarihte?

Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı hangi tarihte?

Voleybol Milletler Ligi’nde Türkiye Kadın Voleybol Takımı'mız 3. haftaya hazırlanıyor. İlk maç Hollanda ile yapılacak. Mücadele bilgilerini merak eden vatandaşlar "Türkiye voleybol maçı ne zaman" diye soruyor. İşte tarihler...

YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı hangi tarihte? - Resim: 1

Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nde 8 mücadeleye yaptı ve 1'inden mağlubiyetle ayrıldı. Filenin Sultanları şimdi 3. haftaya hazırlanıyor. Maç programı merak edilirken "Türkiye voleybol maçı ne zaman" sorusuna yanıt aranıyor.

1 | 3
Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı hangi tarihte? - Resim: 2

Türkiye voleybol maçı ne zaman?

Filenin sultanları, 9 Temmuz saat 21.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Mücadelenin TRT Spor'dan canlı yayınlanması bekleniyor.

2 | 3
Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı hangi tarihte? - Resim: 3

3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)

9 Temmuz

21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz

21.00 Sırbistan-Türkiye

Kaynak: HABER MERKEZİ
3 | 3