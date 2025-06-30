Türkiye voleybol maçı ne zaman? Filenin Sultanları maçı hangi tarihte?
Voleybol Milletler Ligi’nde Türkiye Kadın Voleybol Takımı'mız 3. haftaya hazırlanıyor. İlk maç Hollanda ile yapılacak. Mücadele bilgilerini merak eden vatandaşlar "Türkiye voleybol maçı ne zaman" diye soruyor. İşte tarihler...
Türkiye Kadın Voleybol Takımı, Voleybol Milletler Ligi’nde 8 mücadeleye yaptı ve 1'inden mağlubiyetle ayrıldı. Filenin Sultanları şimdi 3. haftaya hazırlanıyor. Maç programı merak edilirken "Türkiye voleybol maçı ne zaman" sorusuna yanıt aranıyor.
Türkiye voleybol maçı ne zaman?
Filenin sultanları, 9 Temmuz saat 21.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Mücadelenin TRT Spor'dan canlı yayınlanması bekleniyor.
3.Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye