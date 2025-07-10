Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları - Çekya maçı şifresiz mi?
VNL'de 3. hafta maçları başladı. Türkiye Kadın Voleybol Takımı'mız dün Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Şimdi sırada Çekya engeli var. Mücadeleyi izlemek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu soru ise "Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...
FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde fırtınalar estiren Filenin Sultanları 9'da 8 yaparal yoluna devam ediyor. Dün Hollanda'yı deyim yerindeyse fileye gömen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız bugün de Çekya ile zorlu mücadeleye çıkıyor. Peki, Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Türkiye Çekya maçı ne zaman?
VNL'de 3. hafta kapsamından 2. maçına çıkacak olan Filenin Sultanları'nın Çekya ile oynayacağı karşılaşma 11 Temmuz saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye