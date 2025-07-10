Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları - Çekya maçı şifresiz mi?

FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde fırtınalar estiren Filenin Sultanları 9'da 8 yaparal yoluna devam ediyor. Dün Hollanda'yı deyim yerindeyse fileye gömen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız bugün de Çekya ile zorlu mücadeleye çıkıyor. Peki, Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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