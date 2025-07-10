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Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları - Çekya maçı şifresiz mi?

VNL'de 3. hafta maçları başladı. Türkiye Kadın Voleybol Takımı'mız dün Hollanda'yı 3-0 mağlup etti. Şimdi sırada Çekya engeli var. Mücadeleyi izlemek isteyenlerin sıklıkla başvurduğu soru ise "Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" şeklinde...

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Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları - Çekya maçı şifresiz mi? - Resim: 1

FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde fırtınalar estiren Filenin Sultanları 9'da 8 yaparal yoluna devam ediyor. Dün Hollanda'yı deyim yerindeyse fileye gömen A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız bugün de Çekya ile zorlu mücadeleye çıkıyor. Peki, Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

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Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları - Çekya maçı şifresiz mi? - Resim: 2

Türkiye Çekya maçı ne zaman?

VNL'de 3. hafta kapsamından 2. maçına çıkacak olan Filenin Sultanları'nın Çekya ile oynayacağı karşılaşma 11 Temmuz saat 21.30'da başlayacak. Müsabaka TRT 1'den canlı yayınlanacak.

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Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları - Çekya maçı şifresiz mi? - Resim: 3

11 Temmuz

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz

20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz

21.00 Sırbistan-Türkiye

Kaynak: HABER MERKEZİ
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