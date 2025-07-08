Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı bugün var mı?
Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde 3. hafta kapsamında Hollanda ile karşılaşacak. Milyonlar bu maçı beklerken mücadelenin tarihi, saati, kanalı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde mücadeleler devam ediyor. 2. hafta sonrası Filenin Sultanları 8'de 7 yaparak 4. sırada yer alıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız 3. hafta maçlarına çıkacak. İik randevu Hollanda ile... Şimdi sıkça "Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.
Türkiye voleybol maçı ne zaman?
Filenin sultanları, 9 Temmuz saat 21.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Mücadelenin TRT Spor'dan canlı yayınlanması bekleniyor.
3. Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye