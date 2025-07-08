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Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı bugün var mı?

Filenin Sultanları, FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde 3. hafta kapsamında Hollanda ile karşılaşacak. Milyonlar bu maçı beklerken mücadelenin tarihi, saati, kanalı araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

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Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı bugün var mı? - Resim: 1

FIVB Kadınlar Voleybol Milletler Ligi'nde mücadeleler devam ediyor. 2. hafta sonrası Filenin Sultanları 8'de 7 yaparak 4. sırada yer alıyor. A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız 3. hafta maçlarına çıkacak. İik randevu Hollanda ile... Şimdi sıkça "Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.

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Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı bugün var mı? - Resim: 2

Türkiye voleybol maçı ne zaman?

Filenin sultanları, 9 Temmuz saat 21.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Mücadelenin TRT Spor'dan canlı yayınlanması bekleniyor.

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Türkiye voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Filenin Sultanları maçı bugün var mı? - Resim: 3

3. Hafta (Apeldoorn, Hollanda)

9 Temmuz

21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz

21.00 Sırbistan-Türkiye

Kaynak: HABER MERKEZİ
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