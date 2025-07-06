Türkiye voleybol maçı var mı? Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

VNL'de 8'de 7 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız 3 hafta maçlarına hazırlanıyor. Büyük maçlardan alnının akıyla çıkan Filenin Sultanları'nın bir sonraki mücadelede nasıl bir performans sergileyeceği merak edilirken bir yandan da "Türkiye voleybol maçı ne zaman" sorusu yöneltiliyor.

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