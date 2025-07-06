Türkiye voleybol maçı var mı? Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları'nın maç takvimi merak ediliyor. Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, VNL'de 3. hafta maçlarına çıkacak. İlk durak Hollanda olacak. Şimdi voleybolseverler "Filenin Sultanları maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" diye soruyor.
VNL'de 8'de 7 yapan A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız 3 hafta maçlarına hazırlanıyor. Büyük maçlardan alnının akıyla çıkan Filenin Sultanları'nın bir sonraki mücadelede nasıl bir performans sergileyeceği merak edilirken bir yandan da "Türkiye voleybol maçı ne zaman" sorusu yöneltiliyor.
Türkiye voleybol maçı ne zaman?
Filenin sultanları, 9 Temmuz saat 21.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Mücadelenin TRT Spor'dan canlı yayınlanması bekleniyor.
3. Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye