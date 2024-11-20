Türkiye'den 3 stat yer aldı! Dünyanın en iyi stadyumları listesi açıklandı

İngiliz futbol dergisi FourFourTwo, dünyanın en iyi 100 stadyumunu açıkladı. Listede, farklı kıtalardan ve ülkelerden çeşitli stadyumlar yer aldı. Türkiye’den ise 3 stadyum listeye girme başarısı gösterdi. Dünyanın dört bir yanındaki spor severler tarafından mimarisi, atmosferi ve tarihi önemine göre değerlendirilen stadyumların sıralaması, geniş bir inceleme sonucunda belirlendi. 1 | 16

Türkiye’den listeye giren stadyumlar sırasıyla Rams Park Ali Sami Yen Spor Kompleksi (Galatasaray), Tüpraş Stadyumu (Beşiktaş) ve Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi (Fenerbahçe) oldu. Özellikle atmosfer ve taraftar desteğiyle ön plana çıkan bu stadyumlar, derginin dikkatini çeken özelliklere sahip. 2 | 16

FourFourTwo dergisi, stadyumların sadece futbol etkinliklerini değil, mimari tasarımı, tarihi değeri ve taraftar atmosferini de göz önünde bulundurarak sıralamayı hazırladı. İşte Türkiye'deki stadyumların da aralarında yer aldığı dünyanın en iyi stadyumları ve sıralamaları... 3 | 16