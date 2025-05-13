Türkiye’nin en zengin spor insanları belli oldu

Forbes’un ‘En Zengin 100 Türk’ listesinde spor dünyasında rol alan ya da geçmişte rol almış pek isim yer alıyor.

Listede 108 iş insanı yer alırken toplam servetleri ise 128,5 milyar dolar hesaplandı.

Buna göre; ‘En Zengin 100 Türk’ listesinin zirvesinde yer alan Murat Ülker, 5,5 milyar dolarlık serveti ile aynı zamanda Türkiye’nin en zengin spor insanı oldu. Sarı lacivertlilere bağlılığıyla bilinen Murat Ülker Fenerbahçe üyesi.