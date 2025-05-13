Türkiye’nin en zengin spor insanları belli oldu
Dünyanın önde gelen iş dünyası dergilerinden Forbes’un dört yıl aradan sonra açıkladığı ‘En Zengin 100 Türk’ listesinin alt kırılımlarına dair ilgi çekici bilgiler gelmeye devam ediyor. İlk 100 Türk zengin arasında çok sayıda spor insanı yer alıyor. İşte spor dünyasında aktif rol almış ve Forbes’in listesinde yer alan Türk iş insanları….
ABD merkezli iş dünyası dergisi Forbes, dört yıl aradan sonra ‘En Zengin 100 Türk’ listesini geçen günlerde yayınlamıştı.
Listede 108 iş insanı yer alırken toplam servetleri ise 128,5 milyar dolar hesaplandı.
Forbes’un ‘En Zengin 100 Türk’ listesinde spor dünyasında rol alan ya da geçmişte rol almış pek isim yer alıyor.
Buna göre; ‘En Zengin 100 Türk’ listesinin zirvesinde yer alan Murat Ülker, 5,5 milyar dolarlık serveti ile aynı zamanda Türkiye’nin en zengin spor insanı oldu. Sarı lacivertlilere bağlılığıyla bilinen Murat Ülker Fenerbahçe üyesi.
4,3 milyar dolarlık servetiyle Forbes listesinin üçüncü sırasında yer alan Cemil Kazancı, Beşiktaş’ın eski yöneticileri arasında yer alıyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) eski başkanı Nihat Özdemir 1,9 milyar dolar serveti ile listede 18. sırada kendine yer buldu.