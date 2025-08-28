UEFA Avrupa Ligi kura çekimi | Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi’ne Benfica dün gece Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile 1-0'lık mağlubiyetin ardından veda eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri 28 Ağustos’taki maçların ardından netleşecek. Peki kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri ve kura detayları…
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için gözler İsviçre’nin Nyon kentinde olacak. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya tek golle mağlup olan Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek.
Tek gol Fenerbahçe'nin gündemindeki Kerem Aktürkoğlu'ndan
Transfer döneminde son 2 haftadır Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Kerem Aktürkoğlu, Sarı-lacivertli ekibin elenmesine neden olan tek golün sahibi oldu. İddialara göre Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferini çok yakın zamanda bitirmesi bekleniyor. Şampiyonlar Ligi Play-off turunun bir önceki ayağında pek çok kez transferde sona yaklaşıldığı iddia edilmiş ancak çeşitli sebepler ile transfer bir türlü bitirilememişti.
Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?
Avrupa Ligi kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü TSİ 14.00’te yapılacak. Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri ise 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmalarının ardından kesinleşecek.
Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri
Sarı-lacivertlilerin yer alacağı Avrupa Ligi lig aşamasında rakipler torbalar üzerinden belirlenecek. Her torbadan ikişer takımla eşleşecek olan Fenerbahçe toplam 8 maça çıkacak.
Fenerbahçe’nin şu an itibarıyla kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:
1. Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa
2. Torba: Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic
3. Torba: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna
4. Torba: Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann
Bugün oynanacak 11 karşılaşmanın ardından gruplarda yer alacak son takımlar da belli olacak.
Avrupa Ligi formatı
Fenerbahçe, lig aşamasında 4 iç saha ve 4 deplasman maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, aşamayı ilk 8’de tamamlarsa doğrudan son 16 turuna yükselecek. 16 ile 24. sıralar arasında yer alması durumunda ise son 16’ya kalabilmek için play-off oynayacak.