Tek gol Fenerbahçe'nin gündemindeki Kerem Aktürkoğlu'ndan

Transfer döneminde son 2 haftadır Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Kerem Aktürkoğlu, Sarı-lacivertli ekibin elenmesine neden olan tek golün sahibi oldu. İddialara göre Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferini çok yakın zamanda bitirmesi bekleniyor. Şampiyonlar Ligi Play-off turunun bir önceki ayağında pek çok kez transferde sona yaklaşıldığı iddia edilmiş ancak çeşitli sebepler ile transfer bir türlü bitirilememişti.