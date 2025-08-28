  1. Dünya Gazetesi
  2. Foto Galeri
  3. Spor
  4. UEFA Avrupa Ligi kura çekimi | Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi | Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için geri sayım başladı. Şampiyonlar Ligi’ne Benfica dün gece Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile 1-0'lık mağlubiyetin ardından veda eden Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde yoluna devam edecek. Sarı-lacivertlilerin muhtemel rakipleri 28 Ağustos’taki maçların ardından netleşecek. Peki kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak? İşte Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri ve kura detayları…

Kaan Ege Kayan kaan.ege@dunya.com
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi | Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor - Resim: 1

UEFA Avrupa Ligi kura çekimi için gözler İsviçre’nin Nyon kentinde olacak. Şampiyonlar Ligi play-off turunda Benfica’ya tek golle mağlup olan Fenerbahçe, yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek.

1 | 6
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi | Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor - Resim: 2

Tek gol Fenerbahçe'nin gündemindeki Kerem Aktürkoğlu'ndan

Transfer döneminde son 2 haftadır Fenerbahçe'nin gündemindeki isim Kerem Aktürkoğlu, Sarı-lacivertli ekibin elenmesine neden olan tek golün sahibi oldu. İddialara göre Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu transferini çok yakın zamanda bitirmesi bekleniyor. Şampiyonlar Ligi Play-off turunun bir önceki ayağında pek çok kez transferde sona yaklaşıldığı iddia edilmiş ancak çeşitli sebepler ile transfer bir türlü bitirilememişti.

2 | 6
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi | Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor - Resim: 3

Kura çekimi ne zaman, saat kaçta?

Avrupa Ligi kura çekimi 29 Ağustos Cuma günü TSİ 14.00’te yapılacak. Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri ise 28 Ağustos Perşembe günü oynanacak rövanş karşılaşmalarının ardından kesinleşecek.

3 | 6
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi | Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor - Resim: 4

Fenerbahçe’nin muhtemel rakipleri

Sarı-lacivertlilerin yer alacağı Avrupa Ligi lig aşamasında rakipler torbalar üzerinden belirlenecek. Her torbadan ikişer takımla eşleşecek olan Fenerbahçe toplam 8 maça çıkacak.

4 | 6
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi | Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor - Resim: 5

Fenerbahçe’nin şu an itibarıyla kesinleşen muhtemel rakipleri şöyle:

1. Torba: Roma, Porto, Rangers, Feyenoord, Lille, Dinamo Zagreb, Real Betis, Salzburg, Aston Villa
2. Torba: Kızılyıldız, Lyon, Viktoria Plzen, Ferencvaros, Celtic
3. Torba: Basel, Freiburg, Nottingham Forest, Sturm Graz, Nice, Bologna
4. Torba: Celta Vigo, Stuttgart, Go Ahead Eagles, Brann

Bugün oynanacak 11 karşılaşmanın ardından gruplarda yer alacak son takımlar da belli olacak.

5 | 6
UEFA Avrupa Ligi kura çekimi | Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Fenerbahçe'nin rakipleri belli oluyor - Resim: 6

Avrupa Ligi formatı

Fenerbahçe, lig aşamasında 4 iç saha ve 4 deplasman maçına çıkacak. Sarı-lacivertliler, aşamayı ilk 8’de tamamlarsa doğrudan son 16 turuna yükselecek. 16 ile 24. sıralar arasında yer alması durumunda ise son 16’ya kalabilmek için play-off oynayacak.

6 | 6