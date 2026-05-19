UEFA Başkanı Ceferin final öncesi İstanbul’da
UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Beşiktaş Park’ta oynanacak UEFA Avrupa Ligi finali öncesi düzenlenecek gala yemeğine katılmak üzere İstanbul’a geldi. Ceferin’i havalimanında TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu karşılarken, deneyimli futbol adamı İstanbul’da unutulmaz finallere yakışır bir mücadele beklediğini söyledi.
UEFA Avrupa Ligi finalinde Almanya temsilcisi SC Freiburg ile İngiltere ekibi Aston Villa, yarın saat 22.00’de Beşiktaş Park’ta karşı karşıya gelecek. Final öncesi gerçekleştirilecek organizasyonlar kapsamında UEFA Başkanı Ceferin de İstanbul’a geldi.
Ceferin’i İstanbul Havalimanı’nda Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu karşıladı. Karşılamada TFF Yönetim Kurulu Üyesi Muhammet Akçay, TFF Başdanışmanı Yusuf Yerkel, TFF Dış İlişkiler ve Millî Takımlar İdari Direktörü Buğra İmamoğulları ile UEFA Stratejik Danışmanı Kadir Kardaş da yer aldı.
Çırağan Sarayı’nda bu akşam saat 19.30’da düzenlenecek gala yemeğine katılacak olan Ceferin, Türkiye’ye yeniden gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
İstanbul’da daha önce oynanan finallerin unutulmaz atmosferine dikkat çeken UEFA Başkanı, UEFA Avrupa Ligi finalinde de futbolseverleri heyecan dolu bir karşılaşmanın beklediğini ifade etti.