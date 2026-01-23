UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Türk takımlarının Avrupa’daki yeri netleşti
Avrupa kupalarında oynanan 7. hafta maçlarının ardından UEFA kulüpler sıralaması yenilendi. Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden Galatasaray ile Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe’nin sıralamadaki konumu da güncel listeyle birlikte belli oldu.
Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalırken; Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Kadıköy’de Aston Villa’ya 1-0 yenildi. Bu sonuçların ardından UEFA tarafından açıklanan güncel kulüp sıralamasında Türk ekiplerinin yerleri yeniden şekillendi.
UEFA kulüpler sıralaması ilk 10
UEFA kulüpler sıralamasında ilk 10 basamakta şu takımlar bulunuyor:
Real Madrid
Bayern Münih
Inter
Manchester City
Liverpool
Paris Saint-Germain
Borussia Dortmund
Barcelona
Bayer Leverkusen
Arsenal
Türk takımlarının güncel sıralamadaki yerleri ise şöyle oluştu:
42. sırada Fenerbahçe
47. sırada Galatasaray
97. sırada Başakşehir
113. sırada Beşiktaş