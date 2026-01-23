Google Haberler

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Türk takımlarının Avrupa’daki yeri netleşti

Avrupa kupalarında oynanan 7. hafta maçlarının ardından UEFA kulüpler sıralaması yenilendi. Şampiyonlar Ligi’nde yoluna devam eden Galatasaray ile Avrupa Ligi’nde mücadele eden Fenerbahçe’nin sıralamadaki konumu da güncel listeyle birlikte belli oldu.

UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Türk takımlarının Avrupa’daki yeri netleşti - Resim: 1

UEFA kulüpler sıralaması, Avrupa kupalarında oynanan 7. hafta karşılaşmalarının ardından güncellendi. Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden Galatasaray ile Avrupa Ligi’nde yer alan Fenerbahçe’nin yeni sıralamadaki konumu da netleşti.

1 8
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Türk takımlarının Avrupa’daki yeri netleşti - Resim: 2

Şampiyonlar Ligi’nde Galatasaray, sahasında Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalırken; Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe, Kadıköy’de Aston Villa’ya 1-0 yenildi. Bu sonuçların ardından UEFA tarafından açıklanan güncel kulüp sıralamasında Türk ekiplerinin yerleri yeniden şekillendi.

2 8
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Türk takımlarının Avrupa’daki yeri netleşti - Resim: 3

UEFA kulüpler sıralaması ilk 10

UEFA kulüpler sıralamasında ilk 10 basamakta şu takımlar bulunuyor:

Real Madrid

Bayern Münih

Inter

Manchester City

3 8
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Türk takımlarının Avrupa’daki yeri netleşti - Resim: 4

Liverpool

Paris Saint-Germain

Borussia Dortmund

Barcelona

Bayer Leverkusen

Arsenal

4 8
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Türk takımlarının Avrupa’daki yeri netleşti - Resim: 5

Türk takımlarının güncel sıralamadaki yerleri ise şöyle oluştu:

42. sırada Fenerbahçe

5 8
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Türk takımlarının Avrupa’daki yeri netleşti - Resim: 6

47. sırada Galatasaray

6 8
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Türk takımlarının Avrupa’daki yeri netleşti - Resim: 7

97. sırada Başakşehir

7 8
UEFA kulüpler sıralaması güncellendi: Türk takımlarının Avrupa’daki yeri netleşti - Resim: 8

113. sırada Beşiktaş

8 8