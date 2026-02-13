UEFA raporunda Türk takımlarının kazancı açıklandı
UEFA’nın 2024-2025 mali raporuna göre Türk kulüplerinin Avrupa geliri netleşti. Galatasaray Şampiyonlar Ligi geliriyle zirvede yer alırken, Fenerbahçe ve Beşiktaş onu takip etti. RAMS Başakşehir ise dördüncü sırada yer aldı. Avrupa’da en yüksek ödül ise 144,4 milyon Euro ile PSG’nin oldu. İşte Türk takımlarının Avrupa kupalarından kazandığı para…
UEFA, 2024-2025 sezonuna ilişkin finansal verileri kamuoyuna duyurdu. Açıklanan tabloda Türk kulüplerinin Avrupa kupalarından kasasına koyduğu rakamlar da netleşti.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nden 4 milyon 29 bin Euro gelir sağlarken, Avrupa Ligi performansıyla da 14 milyon 83 bin Euro kazanç elde etti. Böylece sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarından toplam 18 milyon 373 bin Euro gelirle sezonu Türk takımları arasında zirvede tamamladı.
Fenerbahçe ise UEFA Avrupa Ligi’nden 15 milyon 682 bin Euro gelir elde etti.
Aynı turnuvada mücadele eden Beşiktaş 10 milyon 712 bin Euro’luk gelire ulaştı.
UEFA Konferans Ligi’nde yer alan Rams Başakşehir de 6 milyon 913 bin Euro kazanç sağladı.
Öte yandan UEFA, erkekler kulüp organizasyonlarından elde edilen toplam gelirin 4,4 milyar Euro seviyesine çıktığını bildirdi. En yüksek ödül ise 144,4 milyon Euro ile Paris Saint-Germain’in oldu.