Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nden 4 milyon 29 bin Euro gelir sağlarken, Avrupa Ligi performansıyla da 14 milyon 83 bin Euro kazanç elde etti. Böylece sarı-kırmızılı ekip, UEFA organizasyonlarından toplam 18 milyon 373 bin Euro gelirle sezonu Türk takımları arasında zirvede tamamladı.