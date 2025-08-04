UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi saat kaçta?
Beşiktaş, Fenerbahçe, Başakşehir ve Samsunspor'un muhtemel rakipleri bugün belli oluyor. Kulüplerin taraftarı bu heyecan dolu kura çekimini beklerken saatler de merak ediliyor. Binlerce kişi "UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi saat kaçta" diye soruyor.
Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi, Samsunspor'un Avrupa Ligi ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi play off turundaki rakipleri bugün belli oluyor. Taraftar bu kuraları iple çekerken sorular da art arda geliyor. En çok iletilen soru ise "UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi saat kaçta" şeklinde...
Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi saat kaçta?
Günün ilk kurası TSİ 13.00'te Şampiyonlar Ligi için çekilecek. 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi durumunda play-off'a yükselecek olan Fenerbahçe, bu kura ile muhtemel rakibini öğrenecek.
UEFA Avrupa Ligi kurası ne zaman?
Ardından TSİ 14.00'te, doğrudan play-off turundan Avrupa macerasına başlayacak olan Samsunspor'un da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi kurası gerçekleşecek.
Konferans Ligi kuraları saat kaçta çekilecek?
Son olarak TSİ 15.00'te ise Konferans Ligi kuraları çekilecek. İrlanda temsilcisi St. Patrick's'i elemesi beklenen Beşiktaş ile Norveç ekibi Viking'i geçmesi halinde tur atlayacak olan Başakşehir, bu kura çekiminin ardından bir sonraki turdaki rakipleriyle eşleşecek.