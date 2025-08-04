Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi, Samsunspor'un Avrupa Ligi ve Beşiktaş'ın Konferans Ligi play off turundaki rakipleri bugün belli oluyor. Taraftar bu kuraları iple çekerken sorular da art arda geliyor. En çok iletilen soru ise "UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi'nde play-off turu kura çekimi saat kaçta" şeklinde... 1 | 4

Şampiyonlar Ligi play-off turu kura çekimi saat kaçta? Günün ilk kurası TSİ 13.00'te Şampiyonlar Ligi için çekilecek. 3. eleme turunda Hollanda ekibi Feyenoord'u geçmesi durumunda play-off'a yükselecek olan Fenerbahçe, bu kura ile muhtemel rakibini öğrenecek. 2 | 4

UEFA Avrupa Ligi kurası ne zaman? Ardından TSİ 14.00'te, doğrudan play-off turundan Avrupa macerasına başlayacak olan Samsunspor'un da yer aldığı UEFA Avrupa Ligi kurası gerçekleşecek. 3 | 4