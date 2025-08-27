UEFA ülke puanı: Türkiye, UEFA sıralamasında kaçıncı sırada?
UEFA ülke sıralaması Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi turnuvalarına doğrudan etki ediyor. Temsilcilerimizin Avrupa'da alacağı puanlar sırlamada için kilit rol oynuyor. Bu akşam Fenerbahçe, Benfica ile deplasmanda mücadele edecek ve ülke puanı yeniden gündem olmuş durumda... İşte ayrıntılar...
Avrupa kupalarında alınacak her puan, UEFA ülke sıralamasında kritik öneme sahip. Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi'nde elde edilen başarılar, takımların doğrudan katılım şansını belirliyor. Bu akşam Fenerbahçe’nin Benfica deplasmanında sahne alacağı mücadele, Türkiye’nin puan hanesini etkileyecek maçlardan biri olacak. Karşılaşma öncesi gözler ülke puanına çevrilmiş durumda.
Türkiye, UEFA sıralamasında kaçıncı sırada?
Türkiye, UEFA sıralamasında 43 bin 500 puanla 9. sırada yer alıyor.
UEFA ülkelerin puanları
1- İngiltere 94,950
2- İtalya 84,517
3- İspanya 78,828
4- Almanya 74,545
5- Fransa 67,819
6- Hollanda 61,616
7- Portekiz 55,766
8- Belçika 53,550
9- Türkiye 43,500
10- ÇEKYA 40,300