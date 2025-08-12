UEFA ülke sıralaması: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada?

Bu yıl 4 kulüp Avrupa'da ülkemizi temsil ediyor. Alınan her puan hem kulüpler için hem de Türkiye için önemli bir paya sahip... Avrupa'da doğrudan gruplara kalmak için puanlara ihtiyacımız var. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada?

