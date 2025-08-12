UEFA ülke sıralaması: Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada?
Bu akşam Fenerbahçe- Feyenoord maçı yapılacak. Fenerbahçe'nin alacağı 3 puan ve tur atlaması ÜEFA ülke sıralaması için de önemli rol oynuyor. Peki şu anda Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada?
Bu yıl 4 kulüp Avrupa'da ülkemizi temsil ediyor. Alınan her puan hem kulüpler için hem de Türkiye için önemli bir paya sahip... Avrupa'da doğrudan gruplara kalmak için puanlara ihtiyacımız var. Peki, Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada?
Türkiye UEFA ülke sıralamasında kaçıncı sırada?
En güncel verilere göre, Türkiye UEFA ülke sıralamasında 9. sırada yer alıyor.
Ülke ülke puan durumu...
1- İngiltere 94,939
2- İtalya 84,374
3- İspanya 78,703
4- Almanya 74,545
5- Fransa 67,748
6- Hollanda 60,616
7- Portekiz 55,166
8- Belçika 52,950
9- Türkiye 42,800
10- Çekya 39,600