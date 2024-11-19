UEFA ULUSLAR LİGİ: Karadağ-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ŞİFRESİZ Mİ?)
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi’nde Karadağ ile grup liderliği için karşı karşıya gelecek. A Milliler kritik mücadele Uluslar A Ligi'ne çıkmak için galibiyet arayacak. Peki Karadağ-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Şifresiz mi yayınlanacak? Muhtemel 11'de kimler var? Maçta hangi hakem düdük çalacak? Sakat ve cezalı durumda hangi oyuncular var? İşte ayrıntılar...
Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki son maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde grubunu lider tamamlayarak UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselme hakkı kazanacak.
Karadağ-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ŞİFRESİZ Mİ?)
Karadağ-Türkiye maçı, 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45’te başlayacak ve Podgorica’daki İksic Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
Puan durumu ve maçın önemi
Milli Takım, 11 puanla liderlik koltuğunda bulunurken, en yakın takipçisi Galler 9 puanla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye, Karadağ’ı mağlup ettiği takdirde diğer maçın sonucuna bakılmaksızın liderliğini garantileyecek. Ancak olası bir puan kaybında Galler’in İzlanda karşısındaki sonucu belirleyici olacak.
Eksikler ve durumu belirsiz oyuncular
Milli takımda cezalı olan Abdülkerim Bardakcı ile sakatlıkları bulunan Çağlar Söyüncü, Ferdi Kadıoğlu, Deniz Gül, Ahmed Kutucu ve Eren Dinkci kadroda yer alamayacak. Galler maçında sakatlanan Hakan Çalhanoğlu ve Eren Elmalı’nın durumu ise bugün belli olacak.