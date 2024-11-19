UEFA ULUSLAR LİGİ: Karadağ-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ŞİFRESİZ Mİ?)

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki son maçında Karadağ ile deplasmanda karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılması halinde grubunu lider tamamlayarak UEFA Uluslar A Ligi’ne yükselme hakkı kazanacak. 1 | 6

Karadağ-Türkiye maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (ŞİFRESİZ Mİ?) Karadağ-Türkiye maçı, 19 Kasım Salı günü TSİ 22.45’te başlayacak ve Podgorica’daki İksic Şehir Stadyumu’nda oynanacak. Mücadele, TV8 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. 2 | 6

Puan durumu ve maçın önemi Milli Takım, 11 puanla liderlik koltuğunda bulunurken, en yakın takipçisi Galler 9 puanla ikinci sırada yer alıyor. Türkiye, Karadağ’ı mağlup ettiği takdirde diğer maçın sonucuna bakılmaksızın liderliğini garantileyecek. Ancak olası bir puan kaybında Galler’in İzlanda karşısındaki sonucu belirleyici olacak. 3 | 6