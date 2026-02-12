UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye A Mili Takım rakipleri kimler oldu?

Türkiye Erkek Futbol A Milli Takımı'mız eylül ayında UEFA Uluslar Ligi'nde ilk maçına çıkacak. Bugün kritik bir kura çekimi var. Türkiye'nin rakipleri bu akşam açıklanacak. Milyonlar kura için nefesini tutarken sıkça "UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.