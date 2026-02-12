UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Türkiye A Mili Takım rakipleri kimler oldu?
UEFA Uluslar Ligi'nde kura heyecanı... A Milli Takımı'mızın rakipleri bu akşam belli olacak. A Ligi'nde mücadele edecek Türkiye 4. torbada yer alırken kuranın tarihi, saati ve kanalı sıkça araştırılıyor.
Türkiye Erkek Futbol A Milli Takımı'mız eylül ayında UEFA Uluslar Ligi'nde ilk maçına çıkacak. Bugün kritik bir kura çekimi var. Türkiye'nin rakipleri bu akşam açıklanacak. Milyonlar kura için nefesini tutarken sıkça "UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu geliyor.
UEFA Uluslar Ligi kura çekimi ne zaman?
UEFA Uluslar Ligi kura çekimi bu akşam saat 20.00'de başlayacak. Kura töreni UEFA'nın resmi sayfasından canlı yayınlanacak.
Türkiye'nin de bulunduğu A Ligi'nde torbalar şu şekilde:
1. torba: Portekiz, İspanya, Fransa, Almanya
2. torba: İtalya, Hollanda, Danimarka, Hırvatistan
3. torba: Sırbistan, Belçika, İngiltere, Norveç
4. torba: Galler, Çekya, Yunanistan, Türkiye