UEFA ULUSLAR LİGİ: Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (ŞİFRESİZ Mİ?)
A Milli Takım, UEFA Uluslar B Ligi'nde liderliği garantilemek için bugün Galler ile karşılaşıyor. A Milli takımın Galler ile olan karşılaşmasını izlemek isteyen vatandaşlar arama motorlarında "Türkiye-Galler maçı ne zaman?" "Türkiye-Galler saat kaçta?" "Türkiye-Galler hangi kanalda?" "Türkiye-Galler maçı şifresiz mi?" gibi soruları aratıyor. İşte Türkiye-Galler maçına yönelik merak edilenler ve ayrıntılar...
Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki liderlik mücadelesinde Galler ile karşılaşacak.
Türkiye-Galler maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? (ŞİFRESİZ Mİ?)
16 Kasım Cumartesi günü oynanacak Türkiye-Galler maçı, futbolseverlere TV8 ekranlarından şifresiz olarak ulaşacak. Karşılaşma saat 20.00’de Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı’nda başlayacak.
Türkiye A Ligi’ne yükselmek için sahada
A Milli Futbol Takımı, 10 puanla lider durumda bulunurken, 8 puanla ikinci sıradaki Galler'i mağlup etmesi durumunda A Ligi’ne yükselmeyi garantileyecek. Galler ile deplasmanda oynanan grubun ilk maçı 0-0 berabere tamamlanmıştı.
Bu önemli karşılaşma, İspanya Futbol Federasyonu’ndan Juan Martinez Munuera'nın düdüğüyle yönetilecek. Yardımcı hakemler Raul Cabanero ve Guadalupe Porras Ayuso, dördüncü hakem ise Alejandro Muniz Ruiz olacak.
Montella: Hedefimiz A Ligi
Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında, “Grupta lider tamamlayıp A Ligi’ne yükselmeyi hedefliyoruz. Zorlu bir maç olacak ancak taraftarımızın desteğiyle galip gelmek istiyoruz” açıklamasında bulundu.