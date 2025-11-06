UEFE ÜLKE PUANI SIRALAMASI: Türkiye kaçıncı sırada?

UEFA ülke puanı sıralaması

İngiltere: 99 bin 5

İtalya: 87 bin 803

İspanya: 82 bin 203

Almanya: 78 bin 402

Fransa: 71 bin 248

Hollanda: 63 bin 700

Portekiz: 60 bin 266

Belçika: 56 bin 350

Türkiye: 46 bin

Çek Cumhuriyeti: 42 bin 300