UEFE ÜLKE PUANI SIRALAMASI: Türkiye kaçıncı sırada?
UEFA ülke puan sıralaması, Avrupa arenasında mücadele eden takımların performansına göre sürekli değişiyor. Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi maçlarının oynandığı bu haftada gözler yeniden Türkiye’nin sıralamadaki yerine çevrildi. Fenerbahçe ve Samsunspor’un bugün sahaya çıkacak olması, ülke puanı açısından kritik öneme sahip... İşte en güncel puan durumu...
Avrupa maçları nedeniyle UEFA ülke puan durumu yeniden gündeme geldi. Ülkemizin sıralamadaki puanı, bu hafta alınacak sonuçlara göre değişecek . Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Konferans Ligi’nde temsilcilerimiz sahaya çıkarken tüm gözler elde edilecek puanlarda. Bugün yine sıkça "Türkiye kaçıncı sırada" sorusu geliyor.
Türkiye UEFA sıralamasında kaçıncı sırada?
Ülkemiz UEFA ülke sıralamasında 46.000 puanla 9. sırada yer alıyor. Hemen önümüzdeki Belçika'nın 56 bin 350 puanı bulunuyor.
UEFA ülke puanı sıralaması
İngiltere: 99 bin 5
İtalya: 87 bin 803
İspanya: 82 bin 203
Almanya: 78 bin 402
Fransa: 71 bin 248
Hollanda: 63 bin 700
Portekiz: 60 bin 266
Belçika: 56 bin 350
Türkiye: 46 bin
Çek Cumhuriyeti: 42 bin 300