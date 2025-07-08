Viktor Einar Gyökeres kanser mi, hasta mı?
İsveçli profesyonel futbolcu Viktor Einar Gyökeres hakkında son dönemde "kanser" iddiaları ortaya atıldı. Özellikle sosyal medyada futbolcunun kanser olduğuna dair birçok paylaşım yapıldı. Peki bu iddialar gerçeği yansıtıyor mu?
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Viktor Einar Gyökeres'in Arsenal ile adı anılırken son birkaç gündür yıldız futbolcu hakkında hastalık iddiaları gündemde... Sosyal medyada öne sürülen paylaşımlarla birlikte özellikle futbolseverler "Gyökeres kanser mi" diye soruyor. İşte ayrıntılar...
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Gyökeres kanser mi
Viktor Einar Gyökeres’in kansere yakalandığı yönündeki iddiaların hiçbir gerçekliği bulunmuyor. Ünlü futbolcunun sağlık durumunun iyi olduğu, herhangi bir hastalık yaşamadığı biliniyor.
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