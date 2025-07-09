VNL 3. hafta Türkiye Voleybol maçı: Filenin Sultanları- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'nde takımlar 2 haftayı geride bıraktı ve 3. hafta maçları bugün başlıyor. Bu akşam A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız da Hollanda ile karşılaşacak. Türkiye tek yürek oldu bu maçı beklerken "Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu her geçen dakika artıyor.

1 | 3