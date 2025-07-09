VNL 3. hafta Türkiye Voleybol maçı: Filenin Sultanları- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Filenin Sultanları, VNL 3. hafta kapsamında bugün parkeye çıkıyor. Rakip bu sefer Hollanda... Heyecan dolu karşılaşma için saatler sayılırken "Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte ayrıntılar...
FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'nde takımlar 2 haftayı geride bıraktı ve 3. hafta maçları bugün başlıyor. Bu akşam A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız da Hollanda ile karşılaşacak. Türkiye tek yürek oldu bu maçı beklerken "Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu her geçen dakika artıyor.
Türkiye voleybol maçı ne zaman?
Filenin sultanları, 9 Temmuz saat 21.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
3. Hafta (Apeldoorn, Hollanda)
9 Temmuz
21.30 Hollanda-Türkiye
11 Temmuz
21.30 Çekya-Türkiye
12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya
13 Temmuz
21.00 Sırbistan-Türkiye