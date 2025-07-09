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VNL 3. hafta Türkiye Voleybol maçı: Filenin Sultanları- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Filenin Sultanları, VNL 3. hafta kapsamında bugün parkeye çıkıyor. Rakip bu sefer Hollanda... Heyecan dolu karşılaşma için saatler sayılırken "Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu gündemdeki yerini aldı. İşte ayrıntılar...

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VNL 3. hafta Türkiye Voleybol maçı: Filenin Sultanları- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 1

FIVB Voleybol Kadınlar Uluslar Ligi'nde takımlar 2 haftayı geride bıraktı ve 3. hafta maçları bugün başlıyor. Bu akşam A Milli Kadın Voleybol Takımı'mız da Hollanda ile karşılaşacak. Türkiye tek yürek oldu bu maçı beklerken "Türkiye- Hollanda voleybol maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda" sorusu her geçen dakika artıyor.

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VNL 3. hafta Türkiye Voleybol maçı: Filenin Sultanları- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 2

Türkiye voleybol maçı ne zaman?

Filenin sultanları, 9 Temmuz saat 21.30'da Hollanda ile karşılaşacak. Mücadele TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.

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VNL 3. hafta Türkiye Voleybol maçı: Filenin Sultanları- Hollanda maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? - Resim: 3

3. Hafta (Apeldoorn, Hollanda)

9 Temmuz

21.30 Hollanda-Türkiye

11 Temmuz

21.30 Çekya-Türkiye

12 Temmuz
20.00 Türkiye-İtalya

13 Temmuz

21.00 Sırbistan-Türkiye

Kaynak: HABER MERKEZİ
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